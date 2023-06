Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

17,52 EUR -0,88% (23.06.2023, 14:18)



XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

17,55 EUR -0,31% (23.06.2023, 14:03)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

VNA



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

VNNVF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia mehr als 549.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.400 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 99,2 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 (heute DAX 40) aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.850 Mitarbeiter. (23.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) unter die Lupe.Vonovia sei das größte private Wohnungsunternehmen Deutschlands und stehe als solches an diesem Freitag im Fokus. Denn das, was das Statistische Bundesamt (Destatis) da am Morgen veröffentlicht habe, dürfte dem Bochumer Konzern nicht schmecken. Es gehe um den "stärksten Rückgang der Wohnimmobilienpreise gegenüber einem Vorjahresquartal seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000". Demnach seien die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland im ersten Quartal 2023 um durchschnittlich 6,8% gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken. Weiter heiße es: Dies war "der stärkste Rückgang der Wohnimmobilienpreise gegenüber einem Vorjahresquartal seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000". Im Vergleich zum letzten Quartal 2022 betrage der Rückgang durchschnittlich 3,1%. Als Gründe für den drastischen Preisrückgang nenne das Bundesamt die gestiegenen Finanzierungskosten und die damit verbunden niedrigere Nachfrage nach Wohnimmobilien.Betroffen von der Entwicklung am Häusermarkt seien nicht nur einzelne Eigentümer, sondern natürlich auch die großen Konzerne, allen voran Vonovia. Das Bochumer Unternehmen besitze etwa eine halben Million Wohnungen in Deutschland. Das heiße, eine von 85 Wohnungen gehöre Vonovia. Mangelnde Fantasie, tendenziell steigende Zinskosten sowie Sorgen, politischer Gegenwind könnte weitere Wachstumsfantasien ausbremsen, hätten den Aktienkurs der Vonovia-Aktie zuletzt stark belastet. Temporär sei der Kurs ausgehend vom Hoch aus dem Jahr 2020 um Dreiviertel eingebrochen. Trotz zwischenzeitlicher Erholung befinde sich die Aktie nach wie vor in einem Abwärtstrend.Die Zahlen von Destatis seien alarmierend. Am Markt für Wohnimmobilien herrsche zunehmend Flaute, die Preise würden immer weiter und dabei immer schneller fallen. Die jetzt veröffentlichten Daten seien nicht geeignet, den Kurs von Immobilienaktien, allen voran des größten deutschen privaten Wohnungseigentümers Vonovia, positiv zu beeinflussen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.06.2023)Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: