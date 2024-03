Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 548.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 70.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 88,7 Mrd. Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indices an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 15.800 Mitarbeiter. (26.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: VNA, NASDAQ OTC-Symbol: VNNVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Vonovia herrsche Korrekturbedarf. Der Wohnungskonzern müsse offenbar massenhaft Heizkostenabrechnungen nach unten korrigieren. Die Anleger lasse das allerdings kalt. Auch ein Analystenupdate von Société Générale inklusive Kurszielsenkung zeige kaum Wirkung. Die Aktie setze dennoch ihre Erholung fort.Einer Recherche des rbb zufolge müsse Vonovia erneut zahlreiche Heizkostenabrechnungen für Mieter in Berlin deutlich nach unten korrigieren. Betroffen sei diesmal die mit Fernwärme versorgte Eisenbahnsiedlung Baumschulenweg in Treptow-Köpenick. Mindestens 680 der Nachforderungen für die Abrechnungsperiode 2022/23 seien überhöht.Vonovia habe den Mietern Forderungen von bis zu 3.500 Euro gestellt. Dem Bericht zufolge sei beispielsweise der September 2022 als Referenz für die Hälfte der gesamten Heizkosten ausgewählt worden. Allerdings seien in diesem Monat die Einkaufspreise für Energie auf dem Weltmarkt zehn Mal so hoch gewesen wie im Vorjahr. Die für die Abrechnungen zuständige Vonovia-Tochterunternehmen Getec habe inzwischen eingeräumt, dass die Abrechnungen derzeit korrigiert würden.Korrigiert habe auch Société Générale die Einschätzung für Vonovia. Die Experten hätten das Kursziel für die Aktie des größten deutschen Wohnungskonzerns von 34 auf 32,50 Euro gesenkt. Die Einstufung sei allerdings auf "buy" beibehalten worden. Die Aktie zeige sich von all dem wenig beeindruckt und setze ihre Erholungsbewegung fort. Mit einem Plus von 1,1 Prozent liege sie am frühen Nachmittag sogar leicht vor dem DAX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Vonovia befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.