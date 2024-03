Rund 30 Milliarden Euro würden dabei übrigens an ausländische Investoren fließen; nicht einmal die Hälfte der DAX-Dividendensumme lande somit bei deutschen Anlegern. Und all diejenigen Investoren könnten sich durchaus glücklich schätzen - allen voran jene mit einem langen Atem. Denn Fakt sei: Dividendenwerte würden für den langfristigen Vermögensaufbau einen überaus wertvollen Beitrag leisten.



Welch großen Einfluss Dividenden für die gesamte Performance hätten, zeige etwa ein Vergleich des DAX, der als Performanceindex auch die Dividenden berücksichtige, mit dem Kurs-DAX. So komme der DAX auf Sicht der vergangenen zehn Jahre auf ein Plus von rund 95 Prozent, während die Kursindex-Variante lediglich um etwa 46 Prozent zugelegt habe. Blicke man noch weiter zurück, weise der Renditevergleich eine noch größere Differenz auf. Konkret: In den vergangenen 20 Jahren sei der DAX um über 370 Prozent gestiegen, der Kursindex komme hingegen lediglich auf eine Rendite von rund 165 Prozent.



Dividendenwerte punkten aber nicht nur mit attraktiven Renditechancen, sie sorgen auch für eine zusätzliche Stabilität im Depot, belegen doch zahlreiche Erhebungen, dass Unternehmen, die über viele Jahre eine konstante oder steigende Dividende zahlen, wirtschaftlich schwierige Zeiten besser meistern als Titel mit niedrigen oder keinen Ausschüttungen, so die Experten der Value-Holdings AG. Darüber hinaus würden Dividendentitel eine vergleichsweise geringere Volatilität aufweisen. Dies bedeute aber nicht, dass Anleger ausschließlich auf die Höhe der Ausschüttung achten und sich nun den erstbesten Dividendenwert ins Depot legen sollten.



Zwar wirke eine hohe Dividendenrendite auf den ersten Blick verlockend, doch sage sie zunächst wenig über die Qualität des Unternehmens und der Aktie aus. So könne etwa die Dividendenrendite nur deshalb überdurchschnittlich hoch sein, weil der Aktienkurs kurz zuvor unter die Räder geraten sei - ein Warnsignal, das Anleger nicht ignorieren sollten. Es sei daher entscheidend, dass Investoren die Dividendenrendite im Kontext der gesamten Unternehmenssituation betrachten würden und nicht als isoliertes Qualitätsmerkmal.



Eine umfassende Analyse der Unternehmensbilanzen und der Nachhaltigkeit der Dividenden sei unerlässlich, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Darüber hinaus sollten Anleger prüfen, ob sich das Unternehmen die Dividenden auch tatsächlich leisten könne - die Ausschüttung also aus dem laufenden Geschäft und nicht aus der Substanz finanziert werde.



Kurzum: Dividendenaktien seien eine sinnvolle Ergänzung für das Portfolio eines jeden Anlegers, der auf der Suche nach einem stabilen Einkommen sei und einen langfristigen Vermögensaufbau anstrebe. Die Herausforderung liege jedoch darin, die aussichtsreichen Aktien zu identifizieren und die Dividendenrendite als Teil eines größeren Ganzen zu betrachten. (26.03.2024/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - DAX -Anleger dürften derzeit nicht allzu viel Grund zur Klage haben, weist der heimische Leitindex seit Jahresbeginn doch immerhin eine recht erfreuliche Performance von rund 8 Prozent auf, so die Experten der Value-Holdings AG.Und: Die nun anlaufende Dividendensaison dürfte der ohnehin schon guten Stimmung einen zusätzlichen Schub verleihen. Schließlich werde erwartet, dass die 40 DAX-Konzerne dieses Jahr stattliche 54,6 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten würden. Das seien nicht nur rund 1,6 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr, sondern auch ein neuer Rekordwert.Gut möglich, dass der eine oder andere Anleger von der Spendierfreudigkeit der DAX-Konzerne überrascht sei, präsentiere sich die deutsche Wirtschaft doch so gar nicht in Bestform. Die rückläufige, aber immer noch hohe Inflation, gestiegene Energiekosten, nach wie vor löchrige Lieferketten, der Fachkräftemangel und die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten hätten nicht nur in den vergangenen Monaten Spuren hinterlassen, sie würden den Unternehmen und der Wirtschaft insgesamt nach wie vor zu schaffen machen. Wie sehr diese Gemengelage die heimische Konjunktur belaste, zeige vor allem ein Blick auf die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, das im Jahr 2023 um minus 0,3 Prozent geschrumpft sei - und dieses Jahr aller Voraussicht nach lediglich ein geringes Plus von unter 1 Prozent aufweisen werde.