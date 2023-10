- Das gesamtwirtschaftliche Umfeld belaste derzeit die Unternehmen. Durch den Konjunkturrückgang flache nicht nur die Umsatzentwicklung ab. Auch die Gewinnmargen der Unternehmen würden tendenziell sinken. Zudem drücke die Inflation in vielen Branchen auf die Gewinnmargen angesichts hoher Lohnforderungen, die nun die Arbeitnehmervertreter in den Raum stellen würden. Die Zinskosten würden stärker als in der Vergangenheit belasten. Auch würden die gestiegenen Energiekosten die Gewinnmargen der Unternehmen schmelzen lassen.



- Diese Faktoren würden die Unternehmen jedoch nicht gleichermaßen treffen. Je nach Geschäftsmodell würden die gestiegenen Energiekosten mehr oder weniger stark durchschlagen. Manche Sektoren wie etwa der Immobilienbereich würden strukturell mit einer hohen Fremdverschuldung arbeiten. Unternehmen aus diesen Branchen treffe der rapide Zinsanstieg härter als Unternehmen, die sich weniger über Kredite finanzieren würden. Auf das veränderte Zinsumfeld müssten sich die Unternehmen einstellen. Die Anleiherenditen seien hoch und würden es in den kommenden Monaten voraussichtlich auch bleiben. Die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen sei auf aktuell rund 2,8 Prozent gestiegen.



In den USA würden zehnjährige Staatsanleihen mit etwa 4,5 Prozent rentieren. Am Markt für Unternehmensanleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Bereich) hätten sich die Zinsen im Euroraum auf rund 4,5 Prozent erhöht und in den USA auf 6,1 Prozent. Dies zeige, wie sehr sich die Finanzierungskonditionen aus Unternehmenssicht verschlechtert hätten. Aus diesem Grund würden sich die Experten darin bestätigt sehen, dass sie Unternehmen mit hoher Verschuldung stets gemieden hätten. Der Renditeanstieg sei eine Belastung für hochverschuldete Unternehmen. Für Investoren im Anleihebereich würden sich aber wieder Chancen eröffnen. Gerade im Bereich der Unternehmensanleihen würden die Experten derzeit wieder attraktive Anleihen finden, deren Rendite die Inflationsraten endlich wieder übersteigen würden.



Die Experten würden davon ausgehen, dass die wirtschaftliche Situation vorerst schwierig bleiben werde. Bei Aktienengagements würden sie weiterhin "leicht untergewichtet" bleiben. Die Hoffnung, dass die FED und die EZB nur vorübergehend die Leitzinsen angehoben hätten und bald zu Zinssenkungen übergehen würden, würden sie für verfrüht halten. Die Experten würden vielmehr davon ausgehen, dass die beiden großen Notenbanken ihre Leitzinsen für längere Zeit auf dem nun erreichten höheren Niveau halten würden.



"Higher for Longer", dürfte bis auf Weiteres die Devise der Geldpolitiker auf beiden Seiten des Atlantiks sein. Erste Zinssenkungen würden die Experten frühestens in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres sehen, da die Arbeitsmärkte - besonders in den USA - weiterhin sehr fest seien und die Kerninflationsraten von mehr als 4 Prozent das Inflationsziel der Notenbanken von 2 Prozent immer noch deutlich übersteigen würden.



Auch das geopolitische Umfeld - neben dem Krieg in der Ukraine vor allem nun auch der neu entbrannte Konflikt im Nahen Osten - erhöhe die Unsicherheit, wodurch die Risikoprämie an den Aktienmärkten tendenziell steige. Auch dieser Aspekt lasse weiterhin vorsichtig sein. Erst wenn die Bewertungen an den Aktienmärkten um rund 5 bis 10 Prozent zurückgegangen seien, dürfte die Zeit gekommen sein, das Engagement in Aktien wieder zu erhöhen. (23.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE, erläutert Schlussfolgerungen der hohen Zinsen und der Geopolitik auf die Asset Allokation:Die ersten US-Unternehmen hätten Zahlen über den Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2023 vorgelegt, und auch in Europa würden bald mehr und mehr Unternehmen berichten. Die Erwartungen sollten in diesem Herbst nicht allzu hoch liegen, auch wenn sich die Stimmung etwas aufhelle. Für die USA könnten die Gewinne der Unternehmen im Index S&P 500 laut Fact Set im dritten Quartal 2023 um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr in die Höhe gehen nach einem Minus von 4,1 Prozent im zweiten Quartal 2023. Für die Unternehmen im Index EURO STOXX könnten die Unternehmensgewinne im dritten Quartal 2023 um 6,1 Prozent sinken, nachdem sie im zweiten Quartal 2023 um 12,2 Prozent gefallen seien.Die Berichtssaison sei ein wichtiges Ereignis, um die Richtigkeit vergangener Entscheidungen einzuschätzen, aber vor allem auch, um das Portfolio für die nächste Zukunft aufzustellen. Das erfordere Fingerspitzengefühl. Denn es bestehe die Gefahr, sich durch die Quartalszahlen zu sehr beeindrucken und sich in der lang- und mittelfristigen Anlagestrategie zu sehr von kurzfristigen Entwicklungen beeinflussen zu lassen.