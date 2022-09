Die Ölindustrie werde nun auch dafür kritisiert, von den Rekordgewinnen zu wenig in nachhaltigkeitsfördernde Projekte zu investieren, was angesichts des Klimawandels und der angestrebten Zero-Net-Politik einiger Konzerne einen Widerspruch darzustellen scheine. Laut Strauss-Frank gebe es jedoch einige Schritte in diese Richtung: "BP war einer der ersten Ölkonzerne, der sich im großen Umfang erneuerbaren Energien verschrieben hat und investiert nun trotz der Aktienrückkäufe weiterhin in grüne Technologien, wie in den Ausbau von Schnellladestationen für Elektroautos. Auch Shell fördert Wind- und Solarenergie, engagiert sich für die Weiterentwicklung von Wasserstoff-Mobilität und ENI (ISIN: IT0003132476, WKN: 897791) investiert ebenso in Projekte zur Reduzierung von Treibhausgasen und zur Erhöhung der Energieeffizienz."



Wer in Energietitel investiert sei, der sei laut Strauss-Frank nicht der Gefahr eines baldigen drastischen Kurscrash ausgesetzt, zumindest nicht im Ölsektor: "Die steigenden Ölpreise haben den Energieaktien in der ersten Jahreshälfte gutgetan. Solange die Preise nicht stark fallen, bleibt der Energiesektor attraktiv. Dabei gibt es keinen fundamentalen Grund zu Annahme, dass vor allem die Ölpreise auf ein pandemisches Niveau zurückkehren werden. Die Nachfrage ist einfach zu groß und das Angebot zu knapp, und Unternehmen wie BP oder Exxon profitieren letztendlich davon". Würden im Normalfall Versorgeraktien als eine stabile Anlage gelten, da die Nachfrage selbst in einer Rezession konstant bleibe, verunsichere die aktuelle Debatte über die staatliche Regulierung von Energiepreisen die Anleger, sodass Aktienkurse fallen würden. Strauss-Frank ergänze: "Wenn alles andere in der Wirtschaft schief zu laufen scheint, sind Versorgerunternehmen für Investoren besonders attraktiv, weil sie weniger von ökonomischen Veränderungen betroffen sind."



Die derzeitige Lage sei jedoch etwas anders zu bewerten: Bei steigenden Kosten müssten auch sie ihre Preise erhöhen und auch die Regierung kann in den Markt eingreifen, wie die kürzlichen Diskussionen über eine Strompreisbremse zeigen würden. Hinzu komme das durch den Klimawandel zunehmende Risiko von Naturkatastrophen - Versorger seien auf eine kostspielige Infrastruktur angewiesen. Werde diese bei Bränden, Überschwemmungen oder Stürmen beschädigt, so leide der Cashflow darunter. "Auch Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen der Anbieter sind eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Versorgeraktien sollten im eigenen Portfolio deswegen nicht zu stark gewichtet sein", resümiere Strauss-Frank.



Mit anhaltender Energiekrise würden erneuerbare Energien, meist Wind- und Sonnenenergie, als erste attraktive Alternative für eine größere Unabhängigkeit identifiziert. Und auch das Interesse der Anleger an der "Clean Energy" steige. Zumal der Inflation Reduction Act in den USA, der milliardenschwere Steueranreize für erneuerbare Energien vorsehe, als zusätzlicher Wachstumsmotor des Markts fungiere. "Der globale Markt für alternative Energien wird in den kommenden Jahren wachsen, wenn gesetzliche und finanzielle Initiativen weiter zunehmen und unser Energieverbrauch stetig ansteigt", prognostiziere Strauss-Frank und führe aus: "Wenn die Nachfrage auch künftig so schnell wächst, werden grüne Aktien insbesondere für Investoren, die langfristig anlegen wollen, attraktiv sein." Denn laut dem Center for Climate and Energy Solutions seien erneuerbare Energien die am schnellsten wachsende Energiequelle in den USA.



Strauss-Frank informiere abschließend: "Börsennotierte und auf nachhaltige Energiegewinnung spezialisierte Unternehmen konnten in jüngster Vergangenheit teils hohe Profite erzielen. Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82) bietet Lösungen für die Solarstromerzeugung und Energiespeicherung in Privathaushalten an und erreichte nun einen Rekordumsatz von 413 Millionen Dollar in diesem Jahr. Das Unternehmen Plug Power Inc. hingegen gilt als Innovator der modernen Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Hier ist der Jahresumsatz um 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen, auf mehr als 900 Millionen Dollar. Es gibt also einige Aktien, bei denen Anleger vom Megatrend der grünen Energie künftig profitieren könnten." (21.09.2022/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Vor allem der Ölpreis zeigt sich seit mehr als zwei Jahren enorm volatil, so die Experten von Freedom Finance.Sei dieser im März 2020 aufgrund der Ausgangsbeschränkungen und des folglich gesunkenen Verbrauchs eingebrochen, sei darauffolgend die Nachfrage wieder angestiegen. Diese habe jedoch aufgrund der Unsicherheiten des Ukrainekriegs nicht gedeckt werden können und habe den Preis in die Höhe schnellen lassen. Nach Erhebungen des Statischen Bundesamts seien Anfang September Benzin und Diesel teurer gewesen als in allen anderen direkten EU-Staaten.Doch nicht nur Öl, auch Strom und Gas würden zunehmend teurer: Anfang des Monats hätten Haushalte in Deutschland einen durchschnittlichen Strompreis von über 50 Cent pro Kilowattstunde gezahlt, was einem Rekordwert entspreche. Auch der Gaspreis für Neukunden befinde sich im September auf einem Hoch, mit einem Anstieg von über 500 Prozent im Jahresvergleich zu September 2021. Würden Experten fortlaufende Energiepreissteigerungen in den kommenden Monaten befürchten, hätten die westlichen Ölriesen Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G), BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517), TotalEnergies (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727), Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552) und Exxon (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549) mit 30 Milliarden Dollar im zweiten Quartal eine Rekordsumme an Dividenden und Aktienrückkäufen ausgeschüttet.