Canaan (ISIN: US1347481020, WKN: A2PVN8, Ticker-Symbol: 35J, NASDAQ-Symbol: CAN), die fünfte Aktie im Bunde, sei ausgestoppt worden und habe sich danach verdoppelt.



Angesichts der Rally sei es keine schlechte Idee, Teilgewinne mitzunehmen und den Rest der Position mit nachgezogenen Stopp abzusichern.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (20.12.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - "Bitcoin-Wahnsinn", habe Der Aktionär am 25. Oktober getitelt, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die ETF-Fantasie habe für Kaufalarm am Kryptomarkt mit immer höheren Kursen gesorgt. Von der Bitcoin-Rally würden auch einige Aktien profitieren - und wie. Fünf Titel habe "Der Aktionär" empfohlen, vier davon hätten den Anlegern massive Kursgewinne eingebracht.Größter Gewinner: Marathon Digital mit einem Plus von 123% . Das Unternehmen sorget mit seinen riesigen Rechenzentren für einen reibungslosen Betrieb der Blockchain - als Belohnung gebe es neu geschürfte Bitcoin.MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) habe "Der Aktionär" seinen Lesern ebenfalls ans Herz gelegt, allerdings sei die Aktie bereits laufende Empfehlung seit März gewesen. Die Performance habe sich von plus 57 auf 108% verbessert.