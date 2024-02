Börsenplätze Volvo Car-Aktie:



Volvo Car AB (ISIN: SE0016844831, WKN: A3C5QN, Ticker-Symbol: 8JO, NASDAQ Stockholm-Symbol: VOLCAR B) - zusammen mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Volvo Car Corporation und ihren Tochtergesellschaften als "Volvo Car Group" oder "Volvo Cars" bezeichnet - ist in der Automobilindustrie tätig und befasst sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, dem Marketing und dem Verkauf von Fahrzeugen und den damit verbundenen Dienstleistungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volvo Car-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Volvo Car AB (ISIN: SE0016844831, WKN: A3C5QN, Ticker-Symbol: 8JO, NASDAQ Stockholm-Symbol: VOLCAR B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Viele Autobauer, insbesondere im Volumensegment, würden aufgrund von Preisnachlässen und dem teuren Umstieg auf E-Autos derzeit mit niedrigen Gewinnmargen kämpfen. Volvo Car dagegen habe den Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert, was zusammen mit einer weiteren Mitteilung für einen ordentlichen Kurssprung gesorgt habe.Konkret habe Volvo am Donnerstag für 2023 ein Umsatzwachstum von über 20 Prozent auf 399,3 Milliarden Schwedische Kronen (SEK; umgerechnet rund 35,3 Milliarden Euro) gemeldet. Noch deutlicher habe der Gewinn zugelegt. Bereinigt um Zinsen, Steuern und den anteiligen Beitrag von Gemeinschaftsunternehmen, sei der Gewinn um satte 43 Prozent auf 25,6 Milliarden SEK gewachsen. Die bereinigte Marge sei um einen Prozentpunkt auf 6,4 Prozent gewachsen. Einschließlich der Polestar-Beteiligung sei der Gewinn allerdings gesunken.Umso besser dürften daher Aussagen von Volvo-CEO, Jim Rowan, ankommen. Demzufolge werde man Polestar den Geldhahn zudrehen, um eigene Investitionen - vor allem in die E-Mobilität - vorzunehmen und lediglich als strategischer Partner bei der Entwicklung, Fertigung oder im Ersatzteilgeschäft erhalten bleiben. Darüber hinaus würden die Schweden planen, ihre Beteiligung an dem E-Autobauer zu veräußern. Diese würde dann in Form einer Sonderdividende an die Volvo-Aktionäre fließen, wovon hauptsächlich die chinesische Geely Holding ( ISIN KYG3777B1032 WKN A0CACX ), die rund 78 Prozent an Volvo halte, profitieren würde. Polestar habe zuletzt rote Zahlen geschrieben und die 48-Prozent-Beteiligung von Volvo habe in den letzten Jahren deutlich an Wert verloren.Watchlist! - so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Volvo Car-Aktie. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link