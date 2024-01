Der scheinbare Widerspruch sei schnell erklärt. Elektroautos bestünden schlichtweg aus weniger Einzelteilen. Trotz eines steigenden Autoverkaufs würden die Autobauer weniger Teile für den Zusammenbau eines kompletten Fahrzeugs brauchen und das wiederum drücke auf den Auftragsbestand bei den Zulieferern. Bei den Motoren der Fahrzeuge werde das besonders deutlich. Während ein Verbrennungsmotor aus rund 1.400 Einzelteilen bestehe, seien es bei einem Elektromotor samt zugehöriger Batterie gerade einmal so um die 200 Teile. Davon sei aber nicht nur die Zuliefererbranche betroffen, auch bei den Autobauern selbst, am Förderband, stünden nun weniger Arbeiter. Insgesamt, so heiße es in der Branche, würden bei Elektroautos rund 30 Prozent weniger Arbeitskräfte benötigt als bei einem Verbrenner. Allein das werde den Wandel vorantreiben. Bei BMW etwa solle in den kommenden Monaten im Stammwerk München damit begonnen werden, die gesamte Produktion auf Elektroautos umzustellen. Ähnlich die Entwicklung bei VW. Hier laufe im Werk Zwickau schon seit einiger Zeit kein Verbrenner mehr vom Band, nur Elektroautos. Wenn man zudem in Rechnung stelle, dass mit der Elektrifizierung der Autos in der Regel auch deren Digitalisierung voranschreitet, werde die Tragweite der Umstellung deutlich. Ob das die deutschen Autobauer alles hinbekommen?



Manche Experten hätten da ihre Zweifel. Vor allem der Konkurrenzdruck aus Asien habe extrem zugenommen. Das drücke die Verkaufspreise und damit die Gewinnmargen. Mindestens ein Dutzend chinesische Elektroautobauer wollten in nächster Zeit im europäischen Markt Fuß fassen. Weltweit größer Elektroautobauer sei mittlerweile ein chinesisches Unternehmen, nämlich BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF), wenn man Batterieautos und PluginHybride zusammenzähle. Ansonsten sei es Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), mit rund 1,8 Millionen verkauften Fahrzeugen im zurückliegenden Jahr. VW komme hier nur auf knapp 400.000 Stück.



Da gebe es also noch ordentlich was zu tun für die deutschen Konzerne. Aber genau darin liege ja die Fantasie, auch für den Anleger. Die deutschen Auto-Aktien gebe es derzeit vergleichsweise günstig zu kaufen. Würden die Unternehmen am Markt aufholen, hätten die Papiere größeres Potenzial an der Börse. Und letztendlich bleibe den heimischen Autobauern ja auch gar nichts anderes übrig als aufzuholen. Also Vollgas, nur diesmal mit Strom. (15.01.2024/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - 2024 wird zu einem Schlüsseljahr für die deutschen Autobauer, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Warum? Weil der Wandel weg von Verbrennern hin zu Elektrofahrzeugen nun in all seinen Facetten voll durchschlage. Einen Vorgeschmack darauf habe es schon 2023 gegeben. Während Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) und BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) auf das Jahr hochgerechnet Umsatzsteigerungen verkünden, würden Zulieferer der Automobilbranche über Produktionsrückgänge klagen und Arbeitsplätze streichen. Wie könne das sein?