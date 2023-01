Eine Rückkehr zu Energiepreisen auf Vor-Pandemie-Niveau werde es bei fossilen Brennstoffen aber auf absehbare Zeit nicht geben - auch nicht bei Rohöl: Die erwartete Konjunkturbelebung in China, begrenzte Fördermengen des Öl-Kartells OPEC+, zu geringe Förderkapazitäten großer Ölunternehmen sowie die Versuche der EU und USA, russisches Öl vom Markt zu verdrängen, könnten zu steigenden Notierungen führen.



Unterdessen scheine in den USA eine "weiche Landung" der Wirtschaft möglich. Für eine deutliche Wachstumsverlangsamung ohne signifikanten Anstieg der Arbeitslosigkeit spreche aktuell die nach wie vor hohe Zahl offener Stellen. Dabei könnten anhaltend rückläufige US-Inflationsraten den Fokus der Notenbank Federal Reserve (FED) wieder stärker auf die Wirtschaftsentwicklung lenken. Die Leitzinsanhebungen dürften geringer ausfallen als über weite Strecken im vergangenen Jahr. Die Deutsche Bank erwarte zum Ende des erste Quartals 2023 den Höchststand der US-Leitzinsen im laufenden Zyklus (5% bis 5,25%). Sofern die Teuerungsraten weiter sinken würden, könnte die US-Wirtschaft im zweiten Halbjahr wieder anziehen und im Gesamtjahr dann um rund 0,4% wachsen.



Während das BIP in Japan nach geschätzten 1,6% im vergangenen Jahr 2023 um solide 1,2% steigen könnte, dürfte die konjunkturelle Dynamik in China wieder deutlich zulegen. Ein BIP-Plus von rund 5% erscheine möglich - 2022 seien es wohl nur 3,3% gewesen. Klar sei aber auch: China stehe 2023 vor großen Herausforderungen. In diesem Zusammenhang sei die auf der jährlichen zentralen Arbeitskonferenz zur Wirtschaft (CEWC) beschlossene Priorisierung der wirtschaftlichen Unterstützung auch eine gute Nachricht für den Rest der Welt - immerhin mache China knapp ein Fünftel der globalen Wirtschaftskraft aus.



Pekings Pläne würden für 2023 neben einer Ankurbelung der inländischen Konsumnachfrage auch die beschleunigte Entwicklung moderner Produktionssysteme, die Unterstützung privater und staatlicher Unternehmen sowie die Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Exportunternehmen umfassen. Regulatorische Lockerungen für ausländische Direktinvestitionen und Chinas Internet-Plattformunternehmen könnten zur Schaffung dringend benötigter zusätzlicher Arbeitsplätze beitragen. Darüber hinaus sollten die Nachfrage nach Wohnimmobilien gestärkt und Maßnahmen zur Begrenzung finanzieller Risiken ergriffen werden. (Kapitalmarktausblick Januar 2023) (11.01.2023/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die globale Konjunkturdynamik dürfte sich kurzfristig weiter ab schwächen, so die Analysten von Postbank Research.Dabei stecke vor allem Europa in einem Dilemma. Einerseits versuche die Europäische Zentralbank mit kräftigen Leitzinserhöhungen der Inflation Herr zu werden. Andererseits würden die Euroländer mit ihrer expansiven Fiskalpolitik die Auswirkungen der Energiekrise für Unternehmen und Privathaushalte abfedern. So plane Deutschland für 2023 fiskalische Maßnahmen im Umfang von rund 7,5% des Bruttoinlandsprodukts (BIP). In diesem Umfeld gehe die Deutsche Bank für die Eurozone zunächst von einer milden Rezession mit einer sich anschließenden graduellen Konjunkturerholung ab dem zweiten Quartal aus. Für das Gesamtjahr 2023 könnte das BIP-Wachstum etwa 0,3% erreichen.