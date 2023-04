Unterdessen verlaufe die konjunkturelle Erholung in der Eurozone besser als erwartet. Im Gesamtjahr 2022 habe sich die Wirtschaftsleistung um 3,5% erhöht. Die befürchtete Energiekrise im Winter sei ausgeblieben, die Gasspeicher seien überdurchschnittlich gefüllt. Damit sinke auch das Risiko eines Versorgungsnotstands am Ende dieses Jahres. Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in der Eurozone habe weiter abgenommen und sei relativ gering. Geringere Energiekosten würden die verfügbaren Einkommen der Konsumenten erhöhen - gleichzeitig sinke der Inflationsdruck. Die Deutsche Bank prognostiziere für 2023 nun ein BIP-Plus von 0,8% (November 2022: 0,3%) und für das Gesamtjahr 2024 unverändert 1,1%.



Inzwischen helle sich auch die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone auf. Der branchenübergreifende Einkaufsmanagerindex PMI sei im März um 2,1 auf 54,1 Zähler geklettert. Ein Wert über 50 signalisiere eine Expansion der Wirtschaft. Allerdings sei die Entwicklung ausschließlich auf den Dienstleistungssektor zurückzuführen. Während der Service-PMI um 2,9 auf 55,5 Punkte zugelegt habe, bleibe die Stimmung in der Industrie mit 47,1 Punkten eingetrübt.



Ein ähnliches Bild ergebe sich für Deutschland: Der Gesamtindex habe sich von 50,7 auf 52,6 Punkte verbessert, der Dienstleistungsindex sei von 50,9 auf 53,9 Zähler gestiegen. Beide Indices hätten jeweils ein Zehn-Monats-Hoch markiert. Der PMI des Verarbeitenden Gewerbes hingegen sei von 46,3 auf 44,4 Punkte gesunken.



In China stünden die Zeichen auf Wachstum. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt vergangenes Jahr mit einem Plus von 3% hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, könnte die Wirtschaft im zweiten Quartal 2023 deutlich an Dynamik gewinnen. Das Ende der Null-COVID-Politik befeuere nach Einschätzung der Deutschen Bank den Binnenkonsum - Beschäftigung und Verbrauchervertrauen dürften spürbar zulegen.



Außerdem zeige der fragile Immobiliensektor ermutigende Anzeichen einer Stabilisierung. Über eine deutliche Belebung des Inlandsverbrauchs hinaus würden sich bereits gezielte Infrastrukturinvestitionen in Technologien und erneuerbare Energien sowie positive Basiseffekte abzeichnen. Die BIP-Wachstumsprognose für das Gesamtjahr belaufe sich auf 5,5% und für 2024 auf 5,3%. (Kapitalmarktausblick April 2023) (11.04.2023/ac/a/m)







