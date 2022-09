Auf Unternehmensseite signalisiere, wie schon zuvor der Einkaufsmanagerindex, auch der ifo Geschäftsklimaindex eine weitere Wachstumsabschwächung. Das wohl zuverlässigste Stimmungsbarometer der deutschen Volkswirtschaft sei im August zwar nur leicht von 88,7 auf 88,5 Zähler gefallen - markiere damit aber den tiefsten Stand seit Juni 2020. Die rund 9.000 Befragten hätten sich sowohl zu ihrer Geschäftslage als auch zu den Aussichten für die kommenden sechs Monate skeptischer als im Juli geäußert. Immerhin hätten sich die Lieferengpässe im August spürbar reduziert. Da aber bei der Gaskrise und der damit zusammenhängenden Inflationsentwicklung keine Entwarnung in Sicht sei, erwarte das ifo Institut für das dritte Quartal einen BIP-Rückgang um 0,5%.



Auch die US-Wirtschaft dürfte sich weiter abschwächen. Der anhaltend hohe Inflationsdruck belaste den realen privaten Verbrauch und könnte zusammen mit der strafferen Geldpolitik zu einer Verlangsamung des Wachstums führen. US-Notenbank-Chef Jerome Powell habe die Märkte auf ein für längere Zeit hohes Zinsniveau und eine schwächere Wirtschaft in den USA vorbereitet. Die Maßnahmen der Federal Reserve (FED) zur Wiederherstellung der Preisstabilität könnten lang andauern und "für Haushalte und Unternehmen schmerzhaft sein".



Die Währungshüter würden jedenfalls nicht vor kräftigen Zinserhöhungen zurückschrecken, um die Inflation in Richtung ihres 2%-Ziels zu drücken. Bis Ende 2023 könnte die US-Kerninflationsrate ohne die schwankungsanfälligen Lebensmittel und Energielieferungen auf 3,3% sinken, dürfte aber längerfristig höher bleiben als in Zeiten vor der Pandemie.



Aktuelle Daten würden zwar zeigen, dass die Konsumausgaben der US-Bürger zuletzt kaum noch gestiegen seien. Auch das Lohnwachstum und die Beschäftigungszunahme hätten sich im August gegenüber Juli verlangsamt. Die anhaltende Erholung am US-Arbeitsmarkt erhöhe aber das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale und dürfte weiter Druck auf die FED ausüben. Daher bestehe die Möglichkeit, dass die größte Volkswirtschaft der Welt Ende dieses Jahres oder im ersten Halbjahr 2023 ebenfalls in eine milde Rezession rutschen könnte. Für das Gesamtjahr 2022 prognostiziere die Deutsche Bank ein BIP-Wachstum von 1,9% in den USA. (Kapitalmarktausblick 09/2022) (12.09.2022/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Volkswirte und Analysten sind sich weitgehend einig: Nach dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Eurozone im ersten Halbjahr 2022 droht nun die Rezession, so die Analysten von Postbank Research.Die hohe Inflation bremse den privaten Verbrauch, Engpässe bei Vorprodukten und ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften würden die Produktionsseite belasten. Die Deutsche Bank rechne aktuell mit einer milden Rezession, die im vierten Quartal 2022 beginnen dürfte und zwei Quartale andauern könnte - vorausgesetzt, die Volkswirtschaften der Eurozone würden auch künftig in begrenztem Umfang mit Gas aus Russland beliefert. Im laufenden Jahr könnte das BIP-Plus noch bei 3,1% gegenüber dem Vorjahr liegen. 2023 dürfte sich das Wachstum auf 0,7% deutlich abschwächen.