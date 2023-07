3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (27.07.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Autobauer Volkswagen habe den Gewinn im zweiten Quartal dank abnehmender Lieferengpässe kräftig gesteigert, sei wegen der unsicheren Konjunktur bei seiner Absatzprognose aber vorsichtiger geworden.Das operative Ergebnis habe um fast ein Viertel auf EUR 5,6 Mrd. zugelegt. Der Umsatz sei um 15,2% auf mehr als EUR 80 Mrd. geklettert. Weltweit habe der Konzern im Zeitraum April bis Juni 2,3 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, 18% mehr als im Vorjahreszeitraum. Beim Absatz gehe das Management nun aber von einer Spanne zwischen 9 und 9,5 Millionen Fahrzeugen aus statt der bisher in Aussicht gestellten 9,5 Millionen Einheiten. Dabei erwarte der Konzern unverändert bei einem Umsatzplus zwischen 10% und 15% eine operative Rendite zwischen 7,5% und 8,5%.Wegen der anhaltenden Engpässe in den Lieferketten sei der Mittelzufluss im Halbjahr gedämpft worden, habe VW mitgeteilt. Der Konzern erwarte 2023 weiterhin einen Netto-Cashflow zwischen EUR 6 und 8 Mrd. und habe "wichtige Schritte unternommen, um das untere Ende der Spanne zu erreichen".Volkswagen kämpfe derzeit an mehreren Fronten: Auf ihrem wichtigen Markt in China möchten die Wolfsburger nun mithilfe chinesischer Partner den Rückstand aufholen. Dazu schließe die Hauptmarke VW mit dem Autobauer XPeng eine langfristig angelegte Zusammenarbeit in den Bereichen Elektromobilität, Software und autonomes Fahren. Unterlegt werde die Allianz durch eine knapp fünfprozentige Beteiligung, für die Volkswagen USD 700 Mio. zahle.Die VW-Tochter AUDI weite derweil ihre Zusammenarbeit mit dem chinesischen Joint-Venture-Partner SAIC aus. China-Vorstand Ralf Brandstätter ordne das Geschäft neu, damit VW von Konkurrenten wie BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) nicht vollends abgehängt werde. Ziel sei, Neuentwicklungen schneller auf den Markt zu bringen und Autos stärker am Geschmack der chinesischen Kundschaft auszurichten.Im frühen Handel hätten die Vorzugsaktien von Volkswagen an der Börse bis zu 4% an Wert verloren.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Vorzugsaktie von Volkswagen lautete "halten", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen