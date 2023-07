Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

121,28 EUR +0,76% (28.07.2023, 16:14)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

121,08 EUR +0,10% (28.07.2023, 16:00)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (28.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für Volkswagen sei es im ersten Halbjahr durchaus rund gelaufen: Der Absatz habe gesteigert werden können, auch wenn ein großer Teil auf Nachholeffekte aufgrund von Lieferengpässen zurückzuführen sei. Das operative Ergebnis habe kräftig gesteigert werden können und im europäischen Elektroautomarkt habe man sich als Nummer zwei hinter Tesla einzementiert und möchte langfristig zum Überholen ansetzen.Auf der anderen Seite sei man vom EBIT-Margenziel noch weit entfernt. Es bleibe abzuwarten, wie das angekündigte Sparprogramm helfen werde, dieses zu erreichen. Gleichzeitig wolle man mehr Präsenz auf Chinas Straßen zeigen und nehme dafür ordentlich Geld in die Hand.Aus Bewertungssicht habe sich im Vergleich zur direkten Automobilkonkurrenz seit der letzten "Aktieninfo" wenig verändert, wenngleich Volkswagen seit Jahresbeginn in der Kurs-Performance teils deutlich hinter den anderen Automobilherstellern der Peergroup zurückgeblieben sei. Die VW-Aktien würden mit super günstigen KGVs um die 4 und einer grandiosen Dividendenrendite bei 7% glänzen. Das sei zuletzt aber schon immer so gewesen und der Analyst wüsste nicht, was jetzt der Auslöser sein könnte, dass der Markt die Aktien plötzlich zu lieben beginne. Deshalb unterstelle Rechberger einen Abschlag von 25% auf sein rechnerisches Kursziel von EUR 176.Damit bleibt Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, weiterhin bei dem bisherigen Kursziel von EUR 132 und der Empfehlung "Halten" für die Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 28.07.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.