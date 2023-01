Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (16.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Im vergangenen Jahr hätten BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ), Nio und weitere chinesische Autobauer auf dem heimischen Markt Wachstumsraten im dreistelligen Prozentbereich verzeichnen können. Ganz anders sei es für den Volkswagen-Konzern gelaufen, der in China sogar Marktanteile verloren habe. Die Wolfsburger hätten aber bereits erste Ansätze, um dem entgegenzuwirken.So habe VW-China-Chef Ralf Brandstätter jüngst erklärt, dass man der starken Konkurrenz in China in den kommenden Jahren auch mit günstigeren Elektromodellen begegnen wolle. Zwar gebe es auf dem wichtigsten Markt derzeit keine Pläne für einen Kleinst-Stromer vergleichbar mit dem VW Up oder ein dem Polo entsprechendes E-Auto, da man den Markt der Mini-Elektrofahrzeuge nicht bediene. Jedoch werde der Konzern seine Angebote im Einstiegssegment, zum Beispiel bei kleineren Limousinen ähnlich dem Bora oder kleineren SUVs unterhalb des ID.4, ausbauen, so Brandstätter.Für einen deutschen Hersteller sei das ein durchaus ungewöhnlicher Schritt. Bisher hätten VW, Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) und BMW ( ISIN DE0005190003 WKN 519000 ) vor allem an größeren E-Modellen verdient. Die Konkurrenz aus China habe zuletzt jedoch gerade mit Elektro-Kleinwagen hohe Wachstumsraten verzeichnet.Um besser auf die Wünsche der Kunden eingehen zu können, wolle das Unternehmen zudem die Dauer für die Entwicklung neuer E-Autos reduzieren. Während chinesische Hersteller dafür nur etwa zweieinhalb Jahre bräuchten, benötige VW annähernd vier Jahre. Die Geschwindigkeit der chinesischen Konkurrenz werde man aufgrund von Qualitätsansprüchen zwar nicht erreichen. An einigen Stellen könne man jedoch schneller werden. Dazu forciere Brandstätter den Ausbau der lokalen Wertschöpfung in China. Gleichzeitig werde das Geschäft dadurch auch unempfindlicher für geopolitische Konflikte.Die Aktie von Volkswagen ist derzeit eine Halteposition, so Julian Weber von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.