Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

125,52 EUR -0,03% (29.02.2024, 16:11)



XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

125,42 EUR -0,37% (29.02.2024, 15:57)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (29.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen wolle künftig noch enger mit XPeng aus China zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen hätten eine neue Vereinbarung für eine Kooperation bei Software und Einkauf unterzeichnet. Das habe der chinesische Elektroautohersteller mitgeteilt.Im Juli 2023 habe Volkswagen 700 Mio. USD in eine 5%-ige Beteiligung an XPeng gesteckt. Zusammen wolle man zwei Elektro-Modellen unter der Marke Volkswagen speziell für den chinesischen Markt entwickeln. Die neue Vereinbarung zwischen den beiden Herstellern solle jetzt nicht nur die gemeinsame Entwicklung von zwei Elektroautos beschleunigen, sondern den Weg für eine erweiterte und tiefere strategische Zusammenarbeit in der Zukunft ebnen, so XPeng.Beide Automobilhersteller hätten ein gemeinsames Beschaffungsprogramm ins Leben gerufen. Das Programm ziele darauf ab, die Vorteile der Lieferkette von Volkswagen zu nutzen, Kosten zu senken und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.Grundsätzlich sei der Deal zwischen VW und XPeng positiv zu sehen - wobei die Vorteile für XPeng überwiegen würden. VW habe in den letzten Monaten extreme Marktanteilsverluste hinnehmen müssen. Speziell in China kämen die ID-Modelle von Volkswagen nicht an.VW komme in Sachen Elektromobilität nur schleppend voran. Der Wolfsburger Konzern kämpfe seit Monaten mit seiner Software-Sparte Cariad. Und was die Modellpolitik betreffe, so sei kein Gamechanger in Sicht. Die ID-Modelle seien nett, aber zu wenig innovativ. Darüber hinaus werde der Billigstromer ID.2 erst 2026 kommen, während Tesla, Stellantis und mittlerweile auch Renault das Marktsegment längst besetzt hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VW-Vorzugsaktie: