Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

128,88 EUR +2,09% (12.06.2023, 14:23)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

129,22 EUR +2,33% (12.06.2023, 14:09)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (12.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Volkswagen-Vorzugsaktie habe in diesem Jahr bislang keine sonderlich gute Figur abgegeben. Zwar liege der Autotitel seit Jahresanfang mit neun Prozent vorn, im Vergleich zum DAX und insbesondere gegenüber Mercedes-Benz und BMW hinke die VW-Aktie hinterher. Der Vorstand wolle deshalb einen radikalen Umbruch.Details dazu wolle das Management um Konzernchef Oliver Blume am Kapitalmarkttag am 21. Juni bekannt geben. Wie das "Handelsblatt" heute schon unter Berufung auf Insider berichte, stehe VW vor dem größten Umbau seit Jahrzehnten. Der Autobauer greife an mehreren Punkten an, um Kosteneinsparungen zu erzielen und die Margen zu steigern.So solle etwa das schon lange bekannte Problem der doppelten Entwicklungsarbeiten, vor allem bei den Volumenmarken, angegangen werden. Zudem sei geplant, die Werke markenübergreifend produzieren zu lassen und somit besser auszulasten. Gleichzeitig werde auch die Zahl der Modelle reduziert.Der Bericht im "Handelsblatt" komme bei den Anlegern gut an. Bis zum Kapitalmarkttag könnte die Volkswagen-Vorzugsaktie ihren positiven Trend der letzten Tage fortsetzen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: