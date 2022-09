Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (14.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.VW wolle den Umbau zum Mobilitätsanbieter vorantreiben und besetze dafür mehrere Führungspositionen im Unternehmen neu. Damit stehe die nächste Umstrukturierung an, nachdem der neue CEO Oliver Blume bereits den Vorstand verkleinert habe. Die Aktie leide derweil unter dem schwachen Gesamtmarkt und einer neuen Analystenstudie.Im Ressort von VW-Markenchef Thomas Schäfer stünden Veränderungen an. Thomas Ulbrich, derzeit Markenvorstand für den Bereich Technische Entwicklung von Volkswagen Pkw, solle nun Vorstand des neuen Bereichs "New Mobility" werden.Die Umstrukturierung solle den Konzern voranbringen, zum softwareorientierten Mobilitätsanbieter zu werden. Mit dem neu geschaffenen Vorstandsressort würden die strategischen Handlungsfelder E-Mobilität und Software gebündelt und damit die Innovationsgeschwindigkeit erhöht, so Schäfer.Auch im Finanzressort werde es personelle Neubesetzungen geben, Patrik Mayer, bisher CFO bei der Volkswagen Group Russia, sei zum Finanzvorstand von Volkswagen Pkw ernannt worden. Sein Vorgänger Alexander Seitz, übernehme als Chairman die Leitung des Südamerika-Geschäfts der Volkswagen Group.Infolge der Studie und der enttäuschenden US-Inflationsdaten habe die VW-Aktie am Dienstag verloren. Am Mittwoch gebe es zum Vormittag bisher kaum Bewegungen. Optimistisch für die Zukunft stimme das bevorstehende IPO der Sportwagentochter Porsche, wodurch die VW-Papiere profitieren sollten. Auch die Bemühungen den Wandel zum Mobilitätsanbieter voranzutreiben seien positiv zu werten.Julian Weber von "Der Aktionär" rät die Volkswagen-Vorzugsaktie zu halten! (Analyse vom 14.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.