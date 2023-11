Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

105,96 EUR -0,84% (30.11.2023, 12:25)



XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

106,02 EUR -0,80% (30.11.2023, 12:11)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (30.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.In Sachen E-Mobilität habe VW gegenüber der Konkurrenz einen ordentlichen Rückstand. Doch der Automobilhersteller arbeite mit Hochdruck daran, das zu ändern und den Elektroanteil zu steigern. Wie jüngste Medienberichte zeigen würden, sollten zukünftig zwei wichtige Stromer ins Portfolio genommen werden. Jedoch habe die Sache einen Haken.Konkret wolle Volkswagen nach Auslaufen der achten Generation des Golf, welcher zu einem der beliebtesten Modelle der Wolfsburger gehöre, die Reihe als E-Auto weiterführen. Dabei solle der elektrifizierte Golf in einer Kompaktbaureihe mit dem ID.3 zusammengeführt werden und seinen Namen behalten. Gegenüber dem Magazin "Auto Motor und Sport" habe VW-Markenchef Thomas Schäfer die Wichtigkeit des Modells unterstrichen. Der Golf sei und bleibe für Volkswagen ein absolutes Kernmodell.In einem Interview gegenüber "Motor.at" habe sich der Manager derweil bezüglich eines weiteren Elektromodells geäußert. Wie Schäfer erklärt habe, arbeite VW intensiv an einem Stromer für unter 20.000 Euro. Aufgrund der großen Herausforderungen, etwa bei den Batteriekosten, sei es "Champions League" bei diesem Preis ein profitables Auto zu bauen.Da das Modell aber zu 100 Prozent VW-Gene tragen, also auf der eigens dafür gefertigten Plattform basieren solle, werde es bis zur Markteinführung noch lange dauern. Bis 2027 plane der Autobauer mit elf neuen E-Modellen, der Einstiegs-Stromer gehöre allerdings nicht dazu. Und auch beim elektrischen Golf solle es noch einige Zeit dauern. Bis 2027 werde noch die achte Generation des Kompaktwagens produziert, erst danach solle die Baureihe elektrifiziert erscheinen.Die Volkswagen-Vorzugsaktie ist daher aktuell kein Kauf, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VW-Vorzugsaktie: