Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (27.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Über die Software-Tochter Cariad habe Volkswagen ein eigenes Betriebssystem für alle Konzernmarken entwickeln wollen. Jedoch habe sich der Autokonzern hier scheinbar verkalkuliert. Es sei regelmäßig zu Verzögerungen gekommen und die Kosten seien explodiert. Wie das "Handelsblatt" nun berichte, wolle VW bei Cariad nun massiv Kosten einsparen.Das "Handelsblatt" berufe sich auf Informationen aus Konzernkreisen. Angeblich wolle VW bei der Software-Tochter bereits 2023 einen Betrag im dreistelligen Millionenbereich einsparen. Die ursprünglich geplanten Investitionen von 1,4 Mrd. Euro im Jahr habe der Autobauer schnell als zu niedrig erkennen müssen. Zuletzt sei der Betrag auf jährlich 2,5 Mrd. Euro gewachsen. Dennoch sei Cariad bei der Entwicklung nicht schnell genug vorangekommen, weshalb die Einführung mehrerer Modelle, darunter Flaggschiffe wie der Audi Landjet oder das VW-Prestigeprojekt Trinity, verschoben worden sei.Ein Grund, weshalb Volkswagen beim Thema Software mit deutlichen Einsparungen plane, sei, dass man nun verstärkt auf Kooperationen setzen wolle. So stehe in Wolfsburg die Software von Google hoch im Kurs. Der Tech-Konzern sei der Autobranche zuletzt entgegengekommen und biete neben dem Betriebssystems Google Automotive Services nun auch "Google built in" an. Hierüber würden sich Google-Apps wie etwa Maps ins Auto integrieren lassen, während die Autobauer die Hoheit über die Software behalten würden. Der Vorteil liege darin, dass etwa Volkswagen die Kontrolle über wertvolle und sicherheitsrelevante Daten behalte.Cariad sei ein Projekt gewesen, welches vom ehemaligen VW-Chef Herbert Diess ins Leben gerufen und verteidigt worden sei. Sein seit September amtierender Nachfolger Oliver Blume sei hingegen wesentlich offener gegenüber Kooperationen und habe bereits als CEO der Konzerntochter Porsche für die Integration von fremder Software gekämpft. Diesen Weg scheine Blume nun auch bei VW weiterzugehen.Die Volkswagen-Vorzugsaktie ist derzeit nur eine Halteposition, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link