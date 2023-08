Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

117,46 EUR -0,68% (08.08.2023, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

118,32 EUR -0,22% (07.08.2023, 17:35)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (08.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.VW habe die Spitzenposition bei reinen Elektroautos in Deutschland von Tesla zurückerobert. Mit 41.475 Erstzulassungen in den ersten sieben Monaten des Jahres liege die Wolfsburger Marke wieder knapp vor dem US-Konkurrenten, der auf 40.289 Pkw gekommen sei, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgehe.Noch zum Halbjahr und auch im Gesamtjahr 2022 habe Tesla die Nase vorn gehabt. Auf den weiteren Plätzen würden mit Stand Ende Juli Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) mit 20.613 Erstzulassungen vor AUDI mit 16.786, BMW ( ISIN DE0005190003 WKN 519000 ) mit 15.987 und Hyundai mit 15.411 folgen. Insgesamt habe das KBA von Januar bis Juli 268.926 Erstzulassungen von reinen Elektroautos registriert. Mit Verbrennern habe die Zahl bei gut 1,64 Millionen gelegen.Am Elektroautomarkt tobe mehr und mehr ein Preiskampf. Auch in Deutschland würden die Autohersteller Käufern von Elektroautos zunehmend Preisnachlässe gewähren.Nach einer Studie der Unternehmensberatung PwC sei der durchschnittliche Rabatt für Stromer im Premiumsegment von Juni bis Juli hierzulande um ein Viertel auf 14 Prozent gestiegen. Im mittleren Segment sei der Durchschnittsrabatt um ein Drittel auf 11 Prozent gestiegen."Lediglich im Volumenmarkt, in dem weiterhin die höchsten staatlichen Kaufprämien locken, blieben die Rabatte weitgehend gleich" bei 9 bis 10 Prozent, habe PwC zuletzt mitgeteilt.Tesla liege mit seinen Margen aber noch immer über dem Branchenschnitt und auch über der von Volkswagen. Zuletzt sei die operative Gewinnmarge aufgrund des Preiskampfes allerdings ebenfalls deutlich gesunken auf zuletzt 9,6 Prozent.VW habe nach wie vor viele Baustellen. China-Schwäche, Verzögerungen in Sachen der Software (Cariad) und eine wenig innovative Elektroauto-Produktpalette. Auch charttechnisch sei das Papier angeschlagen.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 105,00 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 08.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)