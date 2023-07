Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe derzeit mehrere Baustellen. Im Gegensatz zu den chinesischen Herstellern BYD, Li Auto, Nio oder SAIC komme der Übergang Richtung Elektromobilität bei Volkswagen nur langsam voran. Zu wenig Innovationen habe VW in Sachen Infotainment und Software parat. Die Folge: Der Elektroauto-Absatz im wichtigsten Automarkt der Welt komme nicht wie gewünscht voran.Auch die Software-Sparte zeige Schwächen. "Es hat sich gezeigt, dass diese ursprüngliche Cariad Strategie für einen Autobauer wie VW zu anspruchsvoll und damit zu teuer und instabil in der Umsetzung ist", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem AKTIONÄR.Dass VW-Chef Oliver Blume die Sparte Cariad endlich umkrempeln werde, sei richtig, komme aber sehr spät. Neuer Chef von Cariad werde Peter Bosch. "Peter Bosch steht für einen Neuanfang, bei dem das ursprüngliche Geschäftsmodell, ein eigenes Betriebssystem zu entwickeln, deutlich angepasst wird", so Dudenhöffer.Vor wenigen Tagen habe die Schweizer Großbank UBS das Rating für die Volkswagen-Vorzugsaktie vor der Quartalsberichtssaison der Autoindustrie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Absatzvolumina dürften gestiegen sein, die Gewinnentwicklung jedoch nicht, habe Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. In seiner bevorzugten Rangfolge stünden Luxusauto- weiter vor Premium- und Massenherstellern.Auch Jose Asumendi von JPMorgan traue dem Autotitel eine gute Performance in den kommenden Monaten zu. Sein Kursziel laute 193 Euro.Die VW-Aktie sei an der Börse sicherlich günstig bewertet. Das KGV für 2024 liege bei knapp 5, das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrage 0,3. Und dennoch: Der Autobauer müsse schnellstmöglich liefern. Sei es auf der Produktseite oder in Sachen Software.Neue Käufe drängen sich nicht auf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2023)