Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (11.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Druck auf die europäischen Hersteller in Sachen Elektromobilität steige. Besonders im Bereich günstiger Stromer dürfte der Wettkampf zukünftig entschieden werden. Volkswagen hinke bei der Entwicklung deutlich hinterher und denke daher sogar über Partnerschaften mit einem Rivalen nach.Wie das "Handelsblatt" am Samstag unter Berufung auf Insider berichtet habe, würden sich die Wolfsburger in Gesprächen mit Renault befinden, um bei der Entwicklung seines rund 20.000 Euro teuren Einstiegsstromers zu kooperieren. Die Verhandlungen befänden sich aber noch in einem sehr frühen Stadium und könnten scheitern. Weder VW noch Renault hätten zu den Berichten konkret Stellung genommen. Ein Renault-Sprecher habe lediglich erklärt, eine Zusammenarbeit sei notwendig, um bei kleinen Elektrofahrzeugen wettbewerbsfähig zu sein.Sowohl Volkswagen für Ende des Jahrzehnts als auch Renault für 2025 hätten angekündigt, Elektroautos für 20.000 Euro auf den Markt zu bringen. Bei einer Zusammenarbeit der beiden solle sich v.a. auf die Plattform konzentriert werden. So wollten die Konzerne Entwicklungs- und Produktionskosten drücken. Sollten die beiden Autobauer kooperieren, so werde laut Bericht ein jährliches Produktionsvolumen von 200.000 bis 250.000 Fahrzeugen angepeilt. Eine Zusammenarbeit wäre derweil nichts Neues für die Wolfsburger - für den chinesischen Markt etwa arbeite der Konzern mit XPeng an billigen Elektroautos.Vor allem im Elektro-Einstiegssegment werde sich künftig der Wettbewerb unter den Autobauern entscheiden. Aus China würden zahlreiche Konzerne auf den Markt drängen, auch Tesla arbeite an einem 25.000-USD-Stromer. In Europa hätten u.a. Renault und Tochter Dacia, Citroen oder eben Volkswagen günstige Elektroautos angekündigt.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VW-Vorzugsaktie: