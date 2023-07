XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

"Schwach", urteile der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer. Gemeint seien die Einkaufsmanagerindices für den Euroraum, die trotz des Einbruchs im Juni weiter gefallen seien. Der wichtige Index für das Dienstleistungsgewerbe liege kaum noch über der Rezessionsschwelle.Sorgenkind bleibe dabei ausgerechnet die deutsche Wirtschaft. Diego R. Faßnacht, CFA habe nun getwittert: "Die deutsche Industrie steuert mit rasender Geschwindigkeit in eine Katastrophe." Die Veränderungen würden allerdings immer krasser. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland erreiche nun den Wert 38,8. Werte unter 45 würden auf eine Rezession hindeuten. Die deutsche Industrie befinde sich in einer "gewaltigen Krise." Bereits im Vormonat sei der Wert von 40,6 der schlechteste aller Industrienationen gewesen.Ein Rückschlag für den europäischen Standort sei auch, dass sich VW offenbar von einem Teil seiner großen Batteriepläne hierzulande verabschiede. VW benötige ein Umfeld mit Kosten von "unter sieben Cent pro Kilowattstunde inklusive aller Nebenkosten", habe CEO Oliver Blume der "Stuttgarter Zeitung" gesagt. Davon sei Deutschland derzeit weit entfernt. Auch die Behörden und Förderungen habe er in Nordamerika "sehr positiv erlebt". VW investiere nun in Kanada in Elektroauto-Batterien. Auch Samsung SDI ziehe es mit seinem Batteriepartner Stellantis gerade in die USA, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2023)