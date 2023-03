Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

138,18 EUR -1,57% (09.03.2023, 11:52)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

138,10 EUR -1,40% (09.03.2023, 11:37)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (09.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe die Pläne für den Bau seines Batteriewerks in Osteuropa vorerst ausgesetzt. Das habe die "Financial Times" am Mittwoch berichtet. Stattdessen priorisiere Volkswagen Nordamerika als nächsten Standort. Hintergrund sei vor allem, dass Investitionen jenseits des Atlantiks wegen des US-Amerikanischen Inflation Reduction Act attraktiver seien.Im Rahmen dieses Gesetzes gewähre die USA 369 Mrd. Dollar an Subventionen und Steuervorteilen für grüne Technologien. VW erwarte beim Bau einer Batteriefabrik in Nordamerika Subventionen und Kredite in Höhe von bis zu 10 Mrd. Euro über die gesamte Lebensdauer des Werks. Das habe der Autobauer EU-Beamten letzte Woche in einem Treffen mitgeteilt.VW-Technik-Vorstand Thomas Schmall habe zuletzt erklärt, man mache daher viel schnellere Fortschritte mit den Plänen für eine Batteriefabrik in Nordamerika als in Europa. Der Autobauer warte nun ab, wie die EU auf die Subventionen der USA reagiere, bevor der Plan eines Werks in Osteuropa vorangetrieben werde, so ein VW-Insider gegenüber der "Financial Times".Neue Standorte in Europa seien jedoch weiterhin geplant. Der Konzern halte an seinem Vorhaben fest bis 2030 Batteriezellfabriken mit einer Leistung von rund 240 Gigawattstunden in Europa zu bauen. Allerdings müssten hierzu die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, so ein VW-Sprecher.Grundsätzlich sei Volkswagen zwar ein interessanter Wert. Aktuell sei jedoch eine gewisse Skepsis angebracht, vor allem was Produktportfolio und Software betreffe.Die Volkswagen-Vorzugsaktie ist derzeit eine Halteposition, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link