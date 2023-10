Wien (www.aktiencheck.de) - VW hat am Freitag seine Margenprognose gekürzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Der deutsche Autobauer habe Verluste aus dem Hedging von Rohstoffpreisen als Grund für die Gewinnwarnung angeführt. Konkret fahre VW einen nicht-cashwirksamen Verlust von EUR 2,5 Mrd. ein, welcher bis zum Jahresende nicht mehr ausgeglichen werden könne. Den Ausblick für die Auslieferungen und den Umsatz habe der Konzern hingegegen bestätigt. So sollten 9 bis 9,5 Mio. an Fahrzeugen ausgeliefert werden, was einem Umsatzwachstum von 10 bis 15% entspreche.



American Express habe am Freitag mit besser als von Analysten erwarteten Quartalsergebnissen aufwarten können. Das US-Kreditkartenunternehmen habe den Gewinn je Aktie für das Q3 von USD 2,47 in der Vorjahresperiode auf USD 3,30 in diesem Jahr (Konsens USD 2,94) verbessert. Die Risikovorsorgen für Kreditausfälle seien im Quartalsvergleich um lediglich 3% gestiegen, was weniger gewesen sei als bei der Konkurrenz. Dennoch sei die Aktie in einer Erstreaktion im Zuge der generell schwächeren Marktstimmung am Freitag abverkauft worden (-5,4%). (23.10.2023/ac/a/m)



