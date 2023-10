Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Volkswagen-Konzern dränge angesichts enttäuschender Ergebnisse bei der Kernmarke VW-Pkw weiter auf das im Raum stehende Sparprogramm. Details seien in den Gesprächen mit der Arbeitnehmerseite aber bislang nicht festgezurrt worden, wie Finanzchef Arno Antlitz vergangene Woche zur Präsentation der Quartalszahlen eingeräumt habe. Die Notwendigkeit zur Steigerung der Rendite habe CFO Antlitz allerdings auch mit den Zahlen zum dritten Quartal belegt gesehen. "Betrachtet man allein die operative Marge im dritten Quartal, dann sollte uns das ein Warnsignal sein", habe der Finanzvorstand gesagt. "6,2 Prozent Umsatzrendite sind zu wenig, um entschlossen in die Zukunft investieren zu können", habe Arno Antlitz ergänzt.Die Wolfsburger hätten insbesondere bei ihrer Kernmarke VW Pkw mit hohen Kosten zu kämpfen. Beim Herzstück von Europas größtem Autokonzern sei die operative Umsatzrendite in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres auf 3,4 Prozent zurückgegangen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Ein Jahr zuvor habe die operative Marge dagegen noch 4,7 Prozent betragen. Die anderen Marken in der sogenannten Markengruppe Core (Skoda, Seat/Cupra, VW Nutzfahrzeuge) hätten hingegen ihre Profitabilität im Jahresvergleich steigern können.Volkswagen habe das schwächere Abschneiden unter anderem mit höheren Produktkosten sowie einer Verschiebung hin zu billigeren Autos begründet. Zudem habe wie bereits bekannt ein Produktionsausfall eines Zulieferers wegen des Hochwassers in Slowenien im dritten Quartal belastet.Laut Volkswagen gehe es insbesondere darum, Geld für Investitionen in Elektroantriebe und den stärkeren Softwareeinsatz im Auto freizulegen. Insgesamt gehe es bis 2026 um einen Betrag von zusammengenommen 10 Milliarden Euro, um den das operative Ergebnis gesteigert werden solle. Finanzchef Antlitz habe in einer Telefonkonferenz keine Angaben dazu machen wollen, wie viel der 10 Milliarden auf Kosteneinsparungen zurückgehen solle - zuerst müssten die Pläne ausverhandelt werden.Grund genug für UBS-Analyst Patrick Hummel an seiner Verkaufsempfehlung für die Aktie festzuhalten. Volkswagen habe mit dem operativen Gewinn die Erwartungen verfehlt und diesmal nicht auf die Verluste aus Absicherungsgeschäften für Rohstoffe verwiesen, sondern auf einen Produktionsausfall eines Zulieferers in Slowenien nach einem Hochwasser und gestiegenen Produktkosten, habe Analyst Patrick Hummel in einer Studie geschrieben. Wie von ihm erwartet, habe VW auch die operative Ergebnisprognose gesenkt und liege nun unter der Konsensschätzung. Er bleibe aufgrund der sich verschlechternden Profitabilität bei den Volumenmarken mit einer nachlassenden Dynamik in Europa sowie anhaltenden Marktanteilsverlusten in China vorsichtig.Ganz anders beurteile Analyst Tim Rokossa von der Deutschen Bank die Zukunft von Volkswagen. Seit den vor einer Woche veröffentlichten Eckdaten sei schon bekannt gewesen, dass der Autobauer ein schwaches Quartal hinter sich habe, habe Analyst Rokossa geschrieben. Für das Schlussquartal scheine VW auf eine wieder steigende Profitabilität zu vertrauen. Sein Kursziel laute 190 Euro.Die schwachen Zahlen würden die vielen Baustellen bestätigen, die das VW-Management zu meistern habe. "Der Aktionär" sehe derzeit keine positiven Anzeichen für steigende Kurse für die VW-Aktie.Volkswagen habe in den letzten Monaten im wichtigsten Automarkt der Welt China Marktanteile verloren. Allen voran im wichtigen E-Mobility-Segment kämen die ID-Modelle bei den Konsumenten nicht an. Zu wenig innovativ, zu wenig Infotainment, mangelhafte Software. Das werde sich auch in den kommenden Monaten nicht zum Positiven wenden. Hinzu komme, dass die Konkurrenz im Mittelklasse-Segment mit Nio, BYD, XPeng und Geely immer größer werde. Ein echter Game-Changer aus Sicht des VW-Konzerns ist nicht in Sicht, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2023)