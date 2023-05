Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (23.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Zuletzt habe der VW-Konzern durchaus mit guten News auf sich aufmerksam machen können. Die Auslieferungszahlen im April seien im Vergleich zum Vorjahr um rund 40 Prozent auf 720.200 Autos geklettert. Dennoch: Die Aktie hinke im Vergleich zu BMW und Mercedes deutlich hinterher.Viele Anleger sähen im Volkswagen-Konzern einen schlafenden Riesen. Der Titel werde mit einem KGV von knapp 5 gehandelt, das Kurs-Umsatz-Verhältnis liege bei 0,25. Zum Vergleich: dem Trendsetter im E-Mobility-Sektor Tesla spendiere der Markt ein KGV von 63 und ein KUV von 6. Sei Volkswagen also wirklich zu günstig bewertet?Der Übergang zur Elektromobilität gehe bei Volkswagen nur langsam voran. Die Modelle ID.3, ID.4 und ID.5 würden im wichtigsten Automarke der Welt China nicht sonderlich gut ankommen. Zu schlecht sei die Software in den Fahrzeugen im Vergleich zu den heimischen Herstellern BYD, Nio, Aiways oder Xpeng.Eine Lösung sei nicht in Sicht. Die Software-Sparte Cariad kämpfe seit Monaten mit Problemen. Ob der neue Chef der Sparte Peter Bosch das Ruder herumreißen werde, bleibe abzuwarten.Die DZ Bank habe aufgrund der News in den letzten Tagen den fairen Wert für die Vorzugsaktie von Volkswagen von 155 auf 150 Euro reduziert. Am Montag habe Bernstein Research in ihrer neuesten Studie ein Kursziel von 147 Euro für die VW-Aktie ausgerufen.Die letzten Auslieferungszahlen seien gut gewesen. Jedoch müsse VW in den nächsten Wochen und Monaten Taten folgen lassen. Fakt sei, dass die Modellpalette dringend neue Impulse brauche. ID.3, ID.4 und ID.5 seien nett, aber im Wettbewerb mit Tesla oder BYD zu brav und zu wenig innovativ. Auch der erst kürzlich vorgestellte ID.7 sei kein Gamechanger für VW. Der Autokonzern kämpfe darüber hinaus mit Problemen innerhalb der Software-Sparte Cariad. Es sei also durchaus nachvollziehbar, dass die Aktien von BMW und Mercedes seit Jahresanfang am Börsenparkett eine deutlich bessere Figur abgeben würden.Aus charttechnischer Sicht bietet für die Volkswagen-Vorzugsaktie die Zone zwischen 115,00 Euro und 120,00 Euro derzeit Unterstützung, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2023)