Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (31.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3) unter die Lupe.Weltweit, aber insbesondere in China tobe derzeit eine Preisschlacht unter Autobauern. Initiiert worden sei diese im Oktober von Tesla. Seitdem seien mehrere Wettbewerber dem Beispiel gefolgt. Der VW-Konzern habe in der Folge seine Spitzenposition in Fernost verloren. An den Rabattschlachten wolle VW sich dennoch nicht um jeden Preis beteiligen.Das habe der China-Chef des Wolfsburger Autobauers Ralf Brandstätter in einem am Mittwoch von VW veröffentlichten Interview erklärt. Die Wirtschaftlichkeit stehe im Fokus, nicht das Absatzvolumen oder Marktanteile, so der Manager. Brandstätter kalkuliere zum Ende der Dekade mit einem Wachstum des chinesischen Automarktes von heute rund 22 Millionen auf 28 bis 30 Millionen Fahrzeuge.In diesem Umfeld genüge es, bei entsprechender Rentabilität, einen Absatz größer vier Millionen Fahrzeuge zu erreichen, so Brandstätter. Weiter habe der Manager ausgeführt, der Anspruch von VW sei es der größte internationale Autobauer in China zu sein. Hiesige Hersteller hätten hingegen keine Rolle gespielt.Die Volkswagen-Aktie ist aus fundamentaler Sicht eine Halteposition, so Julian Weber von "Der Aktionär". Neue Käufe würden sich nicht aufdrängen. Interessant könnte der anstehende Kapitalmarkttag von VW werden. Dieser werde am 21. Juni am Hockenheimring stattfinden. Das letzte Event im März 2021 (Power Day) - damals noch unter der Leitung von Herbert Diess - habe jedenfalls im Anschluss für deutlich höhere Notierungen bei der Aktie gesorgt. (Analyse vom 31.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Stammaktie: