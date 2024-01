Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

115,54 EUR +0,24% (29.01.2024, 17:10)



XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

115,62 EUR +0,24% (29.01.2024, 16:56)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (29.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2023 habe die Volkswagen-Kernmarke VW ihre Spitzenposition in China an BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) verloren. Doch unter den ausländischen Autobauern wolle die Marke die Nummer Eins im Reich der Mitte bleiben und führe dafür eine personelle Änderung durch. Dadurch verschlanke sich auch der Vorstand des Wolfsburger Konzerns.Konkret schicke VW seinen bisherigen Vorstand des Bereichs New Mobility, Thomas Ulbrich, nach China. Sein bisheriges Ressort werde zum April in den Bereich Technische Entwicklung von Marcus Hafkemeier integriert. Damit verkleinere sich der Vorstand der Wolfsburger auf sieben Mitglieder. Die Zusammenlegung werde laut VW-Markenchef Ralf Brandstätter zu kürzeren Entwicklungszeiten führen.Ulbrich werde nun CEO der im Mai gegründeten Volkswagen China Technology Company (VCTC). Die VW-Tochter mit Sitz in der Millionenstadt Hefei sei das größte Entwicklungszentrum des Konzerns außerhalb Deutschlands und habe im Januar den Betrieb aufgenommen. VCTC sei im Rahmen der "in China, für China"-Strategie entstanden und konzentriere sich auf die Entwicklung intelligenter, vernetzter Fahrzeuge.Mit der neuen Tochter solle die Entwicklungszeit neuer Produkte und Technologien verkürzt werden. Unter anderem werde eine auf China zugeschnittene E-Plattform entwickelt. Diese solle unter anderem die Produktentwicklungszeit neuer Stromer für den chinesischen Markt von 50 auf 36 Monate reduzieren. So könne VW zukünftig besser auf die Trends in dem schnelllebigen Markt reagieren. Auch die Kosten würden dadurch deutlich gedrückt.Mit Ulbrich habe VW die offene Stelle in China stark besetzt. Zudem sei der Ansatz, speziell Autos für den hiesigen Markt zu entwickeln, vielversprechend. Ob sich der Konzern damit allerdings gegenüber der großen und ebenfalls innovativen Konkurrenz durchsetzen könne, bleibe abzuwarten.Aufgrund der aktuell niedrigen Bewertung können Anleger aber weiterhin auf ein Comeback der VW-Vorzüge setzen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link