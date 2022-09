Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

141,26 EUR -1,00% (01.09.2022, 14:42)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

141,26 EUR -0,62% (01.09.2022, 14:28)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (01.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der neue Volkswagen-Chef Oliver Blume habe zu seinem Start an der Konzernspitze die Notwendigkeit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen Akteuren in dem komplexen Unternehmen betont und einen weiteren Ausbau der Elektromobilität angekündigt.Unter Vorgänger Herbert Diess habe die Führung insgesamt "strategisch und technologisch einen guten Job" gemacht, habe er am Donnerstag in einer internen Manager-Konferenz gesagt. "Jetzt müssen wir liefern", so Blume - "im Interesse unserer Kunden, unserer Investoren und der gesamten Volkswagen-Mannschaft". Der Produktionsexperte behalte zunächst auch die Leitung der Tochter Porsche. "Für mich stehen Teamwork, Fokus und Umsetzung im Vordergrund", habe Blume zur Übernahme der zusätzlichen Top-Funktion in Wolfsburg erklärt.In den vergangenen Jahren habe Europas größtes Unternehmen "die richtigen Weichen gestellt", habe er mit Blick auf zentrale Themen der Autobranche wie alternative Antriebe, Digitalisierung oder den Wandel der Arbeitswelt gemeint. Viele Branchenbeobachter hätten auch Diess hierfür große Anerkennung ausgesprochen. In den Beziehungen zum Betriebsrat, zur IG Metall und zum Land Niedersachsen habe es zuletzt jedoch oft große Spannungen gegeben - dem bisherigen VW-Chef seien etwa Alleingänge bei Sparvorschlägen, eine stetige Erhöhung des Drucks an den Werkslinien und ein ruppiger Kommunikationsstil vorgeworfen worden. Außerdem sei es zu gefährlichen Verzögerungen in der konzernweiten Software-Strategie gekommen.Unter Diess habe die nach Toyota zweitgrößte Autogruppe der Welt hohe Milliardensummen in die Entwicklung von E-Fahrzeugen investiert. Blume halte diesen Weg für grundsätzlich richtig. "Der E-Mobilität gehört die Zukunft", habe er gesagt. "Wir werden das bisherige Tempo beibehalten und, wo möglich, erhöhen. Ich bin ein Fan der E-Mobilität und stehe zu diesem Weg auch durch meine Arbeit bei Porsche."Die Aktie von Volkswagen habe sich seit ihrem Tief im Juli deutlich erholen können, sei zuletzt aber wieder in eine Konsolidierung übergegangen. Derzeit kämpfe das Papier mit der wichtigen 38-Tage-Linie. "Der Aktionär" bleibt für die Aktie von Volkswagen zuversichtlich, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Das Unternehmen sei sowohl bei der Digitalisierung als auch bei der Elektromobilität stark positioniert. (Analyse vom 01.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link