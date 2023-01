Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (23.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Schwache Neuzulassungen in Europa, wachsende Konkurrenz in China und Probleme bei der Software-Tochter Cariad seien nur einige Faktoren, die den VW-Konzern im zurückliegenden Jahr belastet hätten. Das spiegele sich auch in der Entwicklung der Aktie wider, die Rund ein Drittel ihres Wertes verloren habe. Im laufenden Jahr sähen Experten jedoch wieder Aufholpotenzial.So habe Analyst Tom Narayan von der RBC sein Kursziel für den Autobauer zwar von 281 auf 237 Euro gesenkt, sehe aber mit einem Potenzial von über 90 Prozent noch reichlich Luft nach oben. Dementsprechend habe der Experte auch seine Kaufempfehlung bestätigt. Ab der zweiten Jahreshälfte rechne er mit einer Normalisierung der Preise in der europäischen Fahrzeugbranche. Zudem sei er weiterhin optimistisch für den Trend zu Elektroautos.Gerade diesen Trend sollte VW nicht verschlafen. Zwar hätten die Wolfsburger bereits einige Stromer im Angebot. Allerdings verliere der Konzern in China aktuell Marktanteile. Das sei gleich in doppelter Hinsicht wichtig. Einerseits sei das Land in Fernost der wichtigste Markt für Volkswagen. Der Konzern erziele dort circa 40 Prozent seiner Fahrzeugverkäufe und Gewinne. Andererseits sei China auch dank zahlreicher Subventionen einer der Vorreiter in Sachen Elektromobilität.Daher habe VW-China-Chef Ralf Brandstätter jüngst angekündigt, das dortige Geschäft stärker vom europäischen und amerikanischen Geschäft abzukoppeln und auf die Gegebenheiten anzupassen. Man wolle daher in China für China entwickeln. So arbeite man etwa an kleineren und günstigeren Elektromodellen. Zudem sollten die Entwicklungszeiten für neue Fahrzeuge reduziert werden, damit man besser auf die Wünsche der Kunden eingehen könne.Fakt sei: In Sachen E-Mobilität müsse der Konzern deutlich an Tempo zulegen. Die Volkswagen-Aktie ist derzeit eine Halteposition, so Julian Weber. Unter den deutschen Autobauern favorisiere DER AKTIONÄR die Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911). (Analyse vom 23.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link