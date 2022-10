Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (28.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Im Tagesgeschäft sei es deutlich besser gelaufen als im von Lieferengpässen deutlich belasteten Vorjahresquartal, der Umsatz sei um gut 24 Prozent auf 70,7 Mrd. Euro geklettert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, an dem VW maßgeblich seinen betrieblichen Erfolg messe, habe um rund 53 Prozent auf 4,27 Mrd. Euro zugelegt. Damit sei es allerdings schwächer ausgefallen als von Analysten zuvor geschätzt.Der Gewinn nach Steuern sei in den Monaten Juli bis September im Jahresvergleich um mehr als ein Viertel auf 2,13 Mrd. Euro gefallen, wie Volkswagen am Freitag in Wolfsburg mitgeteilt habe.Grund sei gewesen, dass Volkswagen 1,9 Mrd. Euro auf das Ende der Softwarekooperation mit der Beteiligung Argo habe abschreiben müssen. VW und Partner Ford hätten das Start-up diese Woche aufgegeben. VW habe die Jahresziele für Umsatz und Ergebnis bestätigt, sehe die Auslieferungen aber nur noch auf Vorjahresniveau von 8,9 Millionen Autos. Bisher habe VW einen Anstieg von 5 bis 10 Prozent angestrebt.Der neue Konzernchef Oliver Blume müsse die verschiedenen Baustellen jetzt angehen: Er müsse vor allem den schwierigen Umbau hin zur Elektromobilität und softwarezentrierten Autos steuern.Was die E-Autos angehe, so sei der ID.3 durchaus gelungen, der ID.4 sowie die SUVs ID.5 und ID.5 GTX würden bei der Kundschaft ankommen. Dennoch fehle ein echter Hingucker, ein mit sämtlichen Software-Gimmicks vollgepacktes Elektroauto.Wichtig ist und bleibt aber der chinesische Automarkt, so Jochen Kauper. Mit 23 Millionen neu verkauften Autos jedes Jahr der wichtigste Einzelmarkt der Welt. Die jungen Start-Ups Nio, Li Auto, Xpeng sowie Brands wie BYD und Great Wall würden den deutschen Autoherstellern das Leben schwer machen und unter anderem VW Marktanteile abknöpfen.Die Volkswagen-Vorzugsaktie habe sich zuletzt bis auf rund 130 Euro erholen können. Als Unterstützung diene nach wie vor die Marke von 125 Euro. Dieser Bereich sollte halten, sonst drohe die Aktie Richtung Jahrestief bei 120,56 Euro abzurutschen. Nach oben eröffnet sich für das Papier neues Potenzial, sobald die 200-Tage-Linie bei 148,13 Euro überwunden wird, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2022)Mit Material von dpa-AFX