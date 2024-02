Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (19.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Insbesondere bei Elektroautos habe sich auf dem chinesischen Markt im vergangenen Jahr der Preiswettbewerb deutlich verschärft. Hier mache die chinesische Konkurrenz ausländischen Herstellern mit Rabatten zu schaffen. So habe der Elektroautobauer BYD dem jahrzehntelangen Marktführer Volkswagen den Spitzenplatz im Reich der Mitte abgeluchst. Nicht nur deshalb bleibe die UBS bei ihrer Verkaufsempfehlung für die VW-Aktie. Derzeit weise das Papier des Wolfsburger Autokonzerns kein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis auf, habe Analyst Patrick Hummel in einer Studie geschrieben. Anders als Wettbewerber nehme der Konzern nicht Abstand von riskanten Investitionen, um sich auf bessere Renditen für die Aktionäre zu konzentrieren. Wettbewerber wie Stellantis und Mercedes-Benz, aber auch Porsche seien da interessanter. Hummel sei deshalb bei seiner Verkaufsempfehlung für die VW-Aktie geblieben. Sein Kursziel laute 100 Euro.Zugegeben, VW kämpfe nach wie vor an mehreren Fronten. Seit Monaten versuche VW die Probleme seiner Software-Sparte Cariad in den Griff zu bekommen. Und was die Modellpolitik betreffe, so sei ebenfalls keine Lösung, sprich kein Gamechanger in Sicht. Die ID-Modelle seien nett, aber zu brav. Software und Infotainment seien Standard, aber nicht innovativ. Der ID.7 möge gelungen sein, mehr aber auch nicht. Und der Billigstromer ID.2 werde erst 2026 kommen, während Tesla und Stellantis das Marktsegment längst besetzt hätten.China sei der größte Automarkt der Welt und für die deutschen Hersteller wie Volkswagen der wichtigste Einzelmarkt. Volkswagen habe in den letzten Jahren rund 40% seiner Gewinne in China erzielt. Die Marktanteilsverluste seien schmerzhaft, eine Trendwende in China sei nicht in Sicht. Auf der anderen Seite sei die Erwartungshaltung gegenüber dem VW-Konzern aktuell sehr niedrig. Anleger würden sich um China, die Batteriesparte PowerCo und die Softwaretochter Cariad sorgen. Das lasse durchaus Raum für positive Überraschungen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Derivate der Volkswagen Vz. befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VW-Vorzugsaktie: