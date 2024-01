Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

114,64 EUR +1,33% (08.01.2024, 22:26)



XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

114,00 EUR +0,65% (08.01.2024, 17:35)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (08.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Wolfsburger Autobauer wolle den Chatbot ChatGPT in seine Fahrzeuge integrieren. Die Software, die Sätze auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen bilden könne, werde innerhalb des hauseigenen Sprachassistenten IDA verfügbar sein, habe VW im Rahmen der Technik-Messe CES angekündigt.Auf der Innovationsshow in Las Vegas werde es erste Fahrzeuge mit der Funktion zu sehen geben. Umgesetzt werde die Integration mit dem Sprachsoftware-Spezialisten Cerence, dessen Lösung in IDA eingesetzt werde. ChatGPT solle vom zweiten Quartal an in mehrere Serienfahrzeuge kommen. Die Idee sei, die Kommunikation mit dem Auto natürlicher zu machen und Volkswagens Sprachassistenz-Software bei mehr Fragen über die Bedienung von Fahrzeugsystemen hinaus helfen zu lassen. Volkswagen werde nach eigenen Angaben der erste Volumenhersteller sein, der ChatGPT in Serienfahrzeuge einbaue. Auch Konkurrenten würden das prüfen.Darüber hinaus wolle VW gemeinsam mit Bosch Elektroautos probeweise automatisch zu einer Ladesäule fahren und ihre Batterien auffüllen lassen. Danach würden sich die Fahrzeuge eigenständig einen freien Platz im Parkhaus suchen. Der Autozulieferer habe den gemeinsamen Test mit Volkswagens Software-Tochter Cariad am Montag auf der Technik-Messe CES in Las Vegas vorgestellt. Sie würden in der Idee eine Lösung für Wartezeiten vor den Säulen und Blockierungsgebühren für Fahrer sehen, die ihre Autos nach Abschluss des Ladevorgangs nicht schnell genug wegfahren.Das fahrerlose Laden werde im Entwicklungs-Parkhaus von Bosch in Ludwigsburg getestet. Das Ladekabel werde dabei von einem Roboterarm eingesteckt und rausgezogen. Das System, mit dem sich Fahrzeuge automatisch einen Platz im Parkhaus suchen würden, gebe es bereits seit einiger Zeit. Es sei in einem Parkhaus am Stuttgarter Flughafen auch für Verbraucher mit entsprechend ausgerüsteten Autos verfügbar. Bosch habe nach eigenen Angaben begonnen, weitere Parkhäuser in Deutschland mit der nötigen Infrastruktur auszustatten.Das südkoreanische Unternehmen HL Mando versuche derweil, das Einparken ohne zusätzliche Technik im Fahrzeug zu automatisieren. Auf der CES zeige die Firma System mit dem Namen Parkie - eine flache Plattform mit Elektromotoren, die unter die Autos fahre, sie anhebe und auf dem Parkplatz bewege. Als Vorteil sieht HL Mando, das der Parkraum effizienter genutzt werden könne: Parkie könne auch seitwärts fahren und sei nicht auf den Wenderadius der Wagen angewiesen. Die Plattform könne bis zu drei Tonnen schwere Fahrzeuge bewegen und eine Batterieladung solle bis zu fünf Stunden halten. HL Mando wolle die Plattformen für jeweils rund 100.000 USD an Parkplatz-Betreiber verkaufen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.