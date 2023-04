Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (22.04.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen investiere bis zu 4,8 Milliarden Euro in seine erste Zellfabrik in Nordamerika - es solle der bislang größte Batteriestandort des Konzerns werden. Das Werk im kanadischen St. Thomas werde ein geplantes Produktionsvolumen von bis zu 90 Gigawattstunden pro Jahr haben, wie Volkswagen am Freitag bekannt gegeben habe.Das sei genug für rund eine Million Elektrofahrzeuge. "Nordamerika spielt eine Schlüsselrolle in unserer globalen Batteriestrategie", habe VW-Konzernvorstand Thomas Schmall verkündet. Die Region werde neben Europa das zweite Standbein der internen Batteriesparte PowerCo.Die Zellfabrik solle nach Angaben von VW bis zu 3.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen und werde auf einer Fläche von rund 150 Hektar errichtet, was mehr als 210 Fußballfeldern entspreche. Produktionsstart in St. Thomas - etwa auf halber Strecke zwischen der kanadischen Metropole Toronto und der US-Autostadt Detroit gelegen - solle 2027 sein. Der Baubeginn sei im kommenden Jahr geplant. Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau sei bei der Vorstellung der Pläne am Freitag vor Ort gewesen. Er habe die Fabrik als "Gewinn für die Arbeitnehmer, für die Gemeinschaft und für die Wirtschaft" bezeichnet.VW profitiere bei dem Großprojekt offenbar von enormen staatlichen Anreizen. Laut einem US-Medienbericht habe Kanada das Nachbarland USA beim Buhlen um den Standort mit einem "beispiellosen" Subventionsvertrag überboten. Die Fördermittel könnten langfristig theoretisch 13 Milliarden kanadische Dollar übersteigen, habe der Finanzdienst Bloomberg geschrieben. Dies hänge jedoch von etlichen Faktoren ab. Der wirtschaftliche Nutzen, einen der größten Autobauer nach Kanada zu holen, sei weit höher als die Kosten der Subventionen, habe der für Industrie-Angelegenheiten zuständige Minister Francois-Philippe Champagne argumentiert. VW habe sich nicht dazu äußern wollen.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link