Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 114 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 684.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen. (07.03.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Volkswagen-Vorzüge (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) hatten im März 2021 bei 252,20 Euro ein Sechsjahreshoch markiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seitdem befinde sich der Titel in einem übergeordneten Abwärtstrend. Am 26. Oktober 2023 sei bei 97,83 Euro ein Dreijahrestief verbucht worden. "Darüber gelang eine mehrwöchige Bodenbildung in Gestalt einer inversen Kopf-Schulter-Formation, die mit dem Ausbruch am 6. Dezember komplettiert wurde", würden die Charttechniker von Société Générale analysieren. Nach mehrwöchiger Verschnaufpause unterhalb der 200-Tage-Linie habe das Papier im Januar schließlich diesen viel beachteten Durchschnitt bei rund 115 Euro überwinden und sich trotz anhaltend negativer Nachrichten aus der Autobranche inzwischen bis auf fast 125 Euro nach oben arbeiten können.Die jüngsten Geschäftszahlen seien ordentlich ausgefallen. Beflügelt von besseren Autoverkäufen, habe Volkswagen den Umsatz 2023 um 15 Prozent auf 322 Mrd. Euro gesteigert. Das bereinigte operative Ergebnis habe mit gut 22,6 Mrd. Euro nur geringfügig über Vorjahresniveau gelegen, die operative Marge sei entsprechend von 8,1 auf 7,0 Prozent gesunken. VW selbst habe sich einen Zuwachs beim Umsatz 2023 von 10 bis 15 Prozent als Ziel gesetzt. Der operative Gewinn sollte rund 22,5 Mrd. Euro betragen. Der Netto-Cashflow des Konzernbereichs Automobile sei im Gesamtjahr stärker als erwartet von 4,8 Mrd. auf 10,7 Mrd. Euro geklettert.Für das neue Gesamtjahr habe sich VW vorsichtig optimistisch gezeigt. VW wolle den Konzern-Umsatz 2024 um 5 Prozent steigern. Die operative Marge werde bei 7,0 bis 7,5 Prozent gesehen. Für Rückenwind sorgen die immer lauter werdenden Forderungen nach einer Verschiebung des ab 2035 geplanten Verbrenner-Aus in der EU, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 9/2024)