Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

130,20 EUR -1,17% (19.10.2022, 12:30)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

130,50 EUR +0,08% (19.10.2022, 12:15)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (19.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Im vergangenen Quartal hätten sich die Verkäufe der Volkswagen-Gruppe weiter erholen können. Beim Absatz von Elektrofahrzeugen habe VW mit 22 Prozent sogar überproportional zulegen können. Als Wachstumstreiber habe sich hier vor allem China verantwortlich gezeichnet. Europa hinke dagegen hinterher, biete aber auch eine Chance.Insgesamt habe der Konzern mit seinen Marken VW, Skoda, Seat, Audi und Porsche im letzten Quartal 149.300 reine Elektrofahrzeuge ausliefern können. Den größten Anteil hätten VW und Audi mit 91.200 beziehungsweise 27.000 Einheiten beigesteuert.Mit 83.100 Stromern im dritten Quartal habe der Konzern in Europa nur 1,6 Prozent mehr als im Vorjahr verkauft. Verantwortlich für das schwache Wachstum seien die anhaltenden Lieferkettenprobleme gewesen. Dass die Fahrzeuge jedoch auch hier beliebt seien, beweise das mit über 350.000 E-Fahrzeugen prall gefüllte Lieferbuch für Westeuropa. Zudem fahre VW aktuell die Produktion von Stromern in Emden und Hannover hoch und mit dem Aero stehe die Elektroversion des Passat in den Startlöchern. Lockere sich also die angespannte Liefersituation, könnte das Europageschäft in den nächsten Jahren verstärkt wachsen.Im Gegensatz zu Europa entwickle sich das China-Geschäft bereits stark. Auf dem für VW wichtigsten Einzelmarkt habe das Unternehmen von Juli bis September 49.200 E-Fahrzeuge absetzen können. Das entspreche einem Wachstum von 71 Prozent. Ein starker Wert, vor allem da die Fahrzeuge des Konzerns in Sachen Konnektivität und autonomes Fahren der chinesischen Konkurrenz noch hinterherlaufen würden. Doch die Wolfsburger könnten die Lücke künftig schließen, zuletzt sei dazu ein Joint Venture mit dem chinesischen Software- und Chipspezialisten Horizon Robotics verkündet worden.Langfristig bleibt "Der Aktionär" daher zuversichtlich. In der aktuellen wirtschaftlichen Phase sollten Anleger allerdings Geduld mitbringen, so Julian Weber. (Analyse vom 19.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: