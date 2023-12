Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (12.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Wolfsburger Autokonzern hinke insbesondere der chinesischen Konkurrenz, aber auch Tesla in Sachen Elektromobilität hinterher. Neben Software-Problemen würden zu wenig innovative Modelle und mangelnde Profitabilität die Weiterentwicklung bei VW dämpfen. Doch für diese Herausforderungen wähle der Autobauer nun immer öfter einen neuen Weg. Dabei würden die Wolfsburger immer häufiger auf Kooperationen zurückgreifen. So sei erst kürzlich bekannt geworden, dass VW u.a. für sein 20.000-Euro-Elektroauto einen Partner suche. Aktuell sei Renault ein heißer Kandidat.Darüber hinaus habe sich der Autobauer im Sommer eine rund fünfprozentige Beteiligung am chinesischen Newcomer XPeng gesichert, um dort zusammen einige Elektromodelle schneller auf den Markt zu bringen. Im April habe VW zudem ein Joint Venture mit dem ebenfalls aus China stammenden Softwarekonzern ThunderSoft gegründet, um Fortschritte beim Infotainment zu erzielen. Besonders in China - dem für VW mit Abstand wichtigsten Markt - spiele die Technologie im Cockpit und das Infotainment eine große Rolle.Daher seien v.a. Probleme und Verzögerungen bei der Software-Tochter Cariad weiterhin ein großes Problem für den Autobauer. Um schnellere Fortschritte zu erzielen, sei die VW-Tochter ebenfalls ein Joint Venture mit der chinesischen Horizon Robotics eingegangen. Berichte dazu habe es bereits im vergangenen Jahr gegeben. Im November sei das Gemeinschaftsunternehmen dann offiziell unter dem Namen Carizon gegründet worden. Die Ambitionen des neuen Unternehmens unterstreiche die Personalpolitik. Neben 300 Arbeitnehmern, die bis Ende des Jahres eingestellt werden sollten, wechsele auch der Horizon-Mitgründer und Technologiechef Huang Chang zu Carizon.Mit Cariad habe sich Volkswagen verrannt, zudem drohe der Konzern in China zurückzufallen. Ohne fremde Hilfe dürfte es für die Wolfsburger schwierig werden. Daher seien die Kooperationen, die der Autobauer zunehmend eingeht positiv zu werten, v.a. da diese auch Kosten sparen dürften. Dennoch: Ein echter Gamechanger sei nicht in Sicht. Daher seien die VW-Vorzüge im Autosektor derzeit nicht erste Wahl, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VW-Vorzugsaktie: