Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

130,58 EUR -0,09% (22.02.2023, 14:21)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

130,44 EUR -0,49% (22.02.2023, 14:06)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (22.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Um bei seinen Elektroautos zukünftig Effizienz- und Kostenvorteile zu erzielen, gehe der Wolfsburger Autokonzern einen neuen Weg. Künftig wolle VW alle zentralen Komponenten für den Elektroantrieb selbst entwickeln. Damit setze der Konzern auf seine internen Kompetenzen. In der Vergangenheit sei das nicht immer gut gegangen.Zu den zentralen Bausteinen würden neben Batterie und Elektromotor gehören, die VW bereits selbst produziere, auch Pulswechselrichter und Thermomanagement. Nun wolle Volkswagen auch die zwei verbleibenden Komponenten aus eigener Hand fertigen, um ein ganzheitlich optimiertes Gesamtsystem anbieten zu können, so VW-Technik-Vorstand Thomas Schmall. Man gehöre damit zu einem der wenigen Autobauer weltweit.Laut VW-Chef Oliver Blume könne man so dank der Größe und breiten Aufstellung des Konzerns sowie der in-house Expertise enorme Skalenvorteile heben und somit die Kosten reduzieren. Zudem verspreche sich das Unternehmen durch die optimale Abstimmung der Einzelkomponenten bis zu 20% mehr Effizienz. So habe das neu entwickelte Thermo-Modul großen Einfluss auf Reichweite und Schnellladefähigkeit der Fahrzeuge.Volkswagen erhoffe sich von den Neuerungen große Vorteile. Der Konzern setze laut der Mitteilung v.a. auf die internen Kompetenzen. Allerdings sei die Entwicklung sicherlich auch mit einem hohen Kapitalaufwand verbunden. Dass interne Entwicklungen aber nicht immer gut gehen, zeige bei VW zudem das Thema Fahrzeugsoftware. Auch hier habe das Unternehmen, anders als ein Großteil der Autobauer, ohne Partner entwickeln wollen. Jedoch komme es hier immer noch zu deutlichen Verzögerungen.Im Bereich Antriebsentwicklung habe VW zweifellos mehr Kompetenzen als auf dem Gebiet der Softwareentwicklung. Dennoch bleibe es spannend, ob der Konzern das Vorhaben umsetzen und die erhofften Vorteile erzielen könne.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Hinweis auf Interessenkonflikte: