ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (07.03.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) charttechnisch unter die Lupe.Als positiven "game changer", um aus der Abwärtsspirale der letzten beiden Jahre auszubrechen, hätten sie zuletzt einen Anstieg über den Kreuzwiderstand bei 131/134 EUR definiert. Auf diesem Niveau bilde die Abwärtstrendkanalbegrenzung seit 2021 (akt. bei 131,00 EUR) zusammen mit den Tiefs vom März 2022 und vom Oktober 2018 (131,30/131,44 EUR) sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 134,42 EUR) eine markante Kumulationszone. Der Sprung über diese Hürden vom vergangenen Freitag verbessere die charttechnische Ausgangslage des Autotitels spürbar, zumal dank der jüngsten Entwicklung auch der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 132,93 EUR) habe zurückerobert werden können. Für einen weiteren Silberstreif sorge der MACD. Schließlich liege im Verlauf des Trendfolgers eine Bodenbildung und ein neues Einstiegssignal vor. Die nächste horizontale Widerstandszone warte bei rund 150 EUR - in diesem Dunstkreis verlaufe auch das obere Bollinger Band (akt. bei 147,12 EUR). Mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 159,55 EUR) steckt danach ein weiterer gleitender Durchschnitt das nächste Anlaufziel ab. Die eingangs beschriebenen Ausbruchsmarken bei gut 130 EUR würden indes zukünftig als Absicherungen gen Süden dienen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:139,86 EUR +0,30% (07.03.2023, 08:39)XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:139,68 EUR -1,77% (06.03.2023, 17:42)