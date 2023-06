ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (16.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) charttechnisch unter die Lupe.In den letzten zwei Jahren habe die VW-Aktie einen mehr als schweren Stand. Doch nun zeichne sich ein echter Silberstreif ab. Aus charttechnischer Sicht würden dazu vor allem die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 128,01 EUR) und der Sprung über das Aprilhoch bei 129,00 EUR beitragen. Letzteres sorge für den Abschluss eines klassischen Doppelbodens - definiert durch die jüngsten beiden Tiefs bei 116,12/115,08 EUR. Besonders bemerkenswert sei dabei, dass die beschriebene Trendwende per Aufwärtsgap (127,22/127,74 EUR) vollzogen worden sei. Die angeführte Kurslücke bestätige also die untere Umkehr, zumal auch diverse Indikatoren entsprechende Signale senden würden. Hervorheben möchten die Analysten das neue MACD-Kaufsignal, dem bereits eine fast 1-jährige positive Divergenz vorausgegangen sei. Das rechnerische Kursziel aus dem o. g. Doppelboden lasse sich auf rund 143 EUR veranschlagen. Dieses Level markiere den Auftakt zu einem massiven Widerstandsbündel aus einem Fibonacci-Level (145,27 EUR) sowie einer Vielzahl von horizontalen Hürden bei 145/150 EUR. Als Stop-Loss biete sich dagegen die angeführte Kurslücke an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:130,02 EUR -0,03% (16.06.2023, 08:58)XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:130,08 EUR -1,26% (15.06.2023, 17:36)