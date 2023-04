XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (13.04.2023/ac/a/d)



Mit einem Paukenschlag wartete kürzlich der Autokonzern Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) auf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nachdem der Umsatz 2022 um zwölf Prozent auf gut 279 Mrd. Euro gewachsen sei, solle es 2023 um weitere zehn bis 15 Prozent nach oben gehen. Basis dafür sei der hohe Auftragsbestand von 1,8 Mio. Fahrzeugen. Dazu kämen eine bessere Situation in der Halbleiterversorgung und eine Entspannung der Logistikkette. Die Auslieferungen dürften von 8,3 Mio. auf rund 9,5 Mio. Fahrzeuge steigen. Als operatives Ergebnis sollten zwischen 7,5 und 8,5 Prozent hängen bleiben. Hier hätten in der abgelaufenen Periode 8,1 Prozent gestanden.Damit nicht genug: 2030 sollten nun mindestens 80 statt 70 Prozent aller in Europa ausgelieferten Fahrzeuge vollelektrisch sein. Passend dazu sei die Zahl rein elektrischer Neuwagen in Deutschland im März wieder stärker gestiegen als zuletzt. Laut Kraftfahrt-Bundesamt seien mehr als 44.100 batterieelektrische Fahrzeuge neu auf die Straßen gekommen. Das seien rund 28 Prozent mehr gewesen als noch im gleichen Monat des Vorjahres. Damit sei das Wachstum im Vorjahresvergleich doppelt so groß gewesen wie noch im Februar.Trotz der guten Nachrichten habe sich die Volkswagen-Aktie noch nicht aus ihrem langfristigen Abwärtstrend befreien können. Auf dem Weg nach oben stehe außerdem auch noch die 200-Tage-Linie im Weg. (Ausgabe 14/2023)