Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (17.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Volkswagen könne von den heute veröffentlichen Auslieferungszahlen für Oktober profitieren. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinne das Papier gegen Mittag 0,8 Prozent auf 109,54 Euro. Der Konzern habe im vergangenen Monat bei den Verkäufen weiter zulegen und insbesondere auch in China wieder mehr Auslieferungen verzeichnen können.Im Oktober habe der Konzern mit all seinen Marken 765.500 Fahrzeuge ausgeliefert und damit 10,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger am Freitag mitgeteilt hätten. In China, dem wichtigsten Einzelmarkt, habe es nach mehreren Monaten mit Rückgängen ein Plus von 5,1 Prozent auf 276.800 Fahrzeuge gegeben. In Westeuropa habe VW 255.300 Fahrzeuge verkauft, ein Plus von 11,3 Prozent. Auf Jahressicht liege der Konzern nach zehn Monaten mit 7,48 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen 10,9 Prozent besser als im Vorjahreszeitraum - in China stehe noch ein kleines Minus zu Buche.Die Sportwagentochter Porsche habe im Oktober 25.600 Autos ausgeliefert, das seien 8,8 Prozent mehr gewesen. Audi habe stärker zulegen können, und zwar um 15,6 Prozent auf 152.400 Autos. Die Kernmarke VW Pkw sei auf 414.100 Autos und damit auf einen Anstieg von 6,6 Prozent gekommen. Bei der Nutzfahrzeugholding TRATON seien die Auslieferungen um 5,9 Prozent auf 29.100 Fahrzeuge geklettert.Das lange problematische Elektroautogeschäft in China komme bei VW nun offenbar stärker in Schwung. Im Oktober hätten sich die Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge nahezu auf 23.393 Wagen verdoppelt. Einen großen Anteil daran habe der ID.3, habe es in einem Statement eines Sprechers gegeben. Das Modell sei derzeit eines der am besten verkauften Elektroautos in der Volksrepublik.Die Aktie von Volkswagen habe sich seit ihrem Tief Ende Oktober bei 97,83 Euro zuletzt wieder deutlich nach oben arbeiten können. Der Sprung über die 38-Tage-Linie sei bereits geglückt, nun gelte es die 90-Tage-Linie zur überwinden. Ein klares positives Signal würde allerdings erst der Sprung über die 200-Tage-Linie bringen.Die Aktie von Volkswagen könnte nun kurzzeitig durchaus ihre jüngst gestartete Aufholjagd fortsetzen. Die langfristigen Aussichten würden jedoch bescheiden bleiben, der Autobauer habe zu viele Baustellen. Hier müsse sich noch einiges tun. Die nun etwas bessere Entwicklung insbesondere in China sei aber zumindest ein Lichtblick.Anleger bleiben derzeit weiter an der Seitenlinie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 17.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.