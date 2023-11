XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

108,74 EUR -0,09% (20.11.2023, 15:18)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (20.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.

Die VW-Aktie habe sich im Zuge der freundlichen Entwicklung des Gesamtmarkts wieder auf den Weg nach oben gemacht. Am Freitag habe das Papier des Wolfsburger Autokonzerns dabei auch Unterstützung von den neusten Auslieferungszahlen erhalten. Zudem habe der VW-Konzern über den Stand des geplanten Sparprogramms informiert.

Technisch liege das Potenzial vorerst bis 112,75 Euro. Hier verlaufe die 100-Tage-Linie. Für eine nachhaltige Trendwende sei das Break der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie nötig, welche bei 119,26 Euro verlaufe.

Der Volkswagen-Konzern habe zuletzt enttäuschende Ergebnisse vorgelegt. In den ersten neun Monaten 2023 sei die operative Umsatzrendite von Volkswagen auf 3,4% gesunken.

Die schwachen Zahlen hätten die vielen Baustellen (China, Software; Produktportfolio) bestätigt, die das VW-Management derzeit zu meistern habe. Ein echter Gamechanger aus Sicht des VW-Konzerns sei nicht in Sicht, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.11.2023)