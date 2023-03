Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

142,10 EUR +0,64% (06.03.2023, 08:37)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

142,20 EUR +10,56% (03.03.2023)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (06.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Aktie von Volkswagen habe am Freitag ein regelrechtes Kursfeuerwerk hingelegt. Mit einem Plus von mehr als zehn Prozent auf 142,20 Euro sei sie der mit Abstand größte Tagesgewinner im DAX gewesen. Beflügelt habe das Papier ein starker Ausblick sowie eine überraschend hohe Dividende. Diese solle bei 8,76 Euro je Aktie liegen. Erwartet worden seien im Vorfeld 8,11 Euro.Gas geben wolle Volkswagen insbesondere im Bereich E-Autos. Die Wolfsburger würden den E-Auto-Verkauf in Europa schneller verstärken wollen als bislang geplant. "Im Jahr 2030 sollen mindestens 80 Prozent aller in Europa ausgelieferten Fahrzeuge vollelektrisch sein", habe Markenvorstandsmitglied Thomas Ulbrich der "Automobilwoche" gesagt. Vor zwei Jahren habe VW noch das Ziel von 70 Prozent ausgegeben.Weltweit habe die Hauptmarke des Konzerns im vergangenen Jahr 330.000 vollelektrische Fahrzeuge ausgeliefert, was gut sieben Prozent des gesamten Absatzes entsprochen habe. In Europa seien es laut "Automobilwoche" etwas mehr als zehn Prozent gewesen.Ulbrich habe das neue Ziel "extrem ambitioniert" genannt. In China und den USA bleibe VW den Informationen zufolge dabei, einen E-Auto-Anteil von 50 Prozent erreichen zu wollen.VW-Finanzchef Arno Antlitz habe die Verlagerung des nordamerikanischen Marktes in Richtung Elektromobilität als "historische Chance" bezeichnet. Die VW-Gruppe könne so eine stärkere Position einnehmen, die globale Präsenz weiter diversifizieren und die Widerstandsfähigkeit erhöhen.Die besonders in den USA beliebten Pick-ups seien für Volkswagen dort lange eine Leerstelle im Angebot gewesen. Vergangenes Jahr hätten die Wolfsburger dann angekündigt, einen vollelektrischen Pritschenwagen und einen SUV unter dem Herstellernamen Scout in den Vereinigten Staaten herauszubringen.Mit dem jüngsten Kurssprung sei der Aktie auch ein wichtiges charttechnisches Signal gelungen: der Sprung über die 200-Tage-Linie. Die Aktie könnte nun durchaus das starke Momentum nutzen und weitere Kurszuwächse hinlegen. Aus fundamentaler Sicht ist allerdings weiter eine gewisse Skepsis angebracht, vor allem was Produktportfolio und Software betrifft, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.03.2023)