Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz..



Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

119,92 EUR +1,03% (12.02.2024, 17:37)



XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

119,68 EUR +0,93% (12.02.2024, 17:22)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (12.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Volkswagen-Werk in der chinesischen Provinz Xinjiang stehe bereits seit Jahren in der Kritik. Gegner würden dort Menschenrechtsverletzungen vermuten. Im Dezember sei in einer Untersuchung zwar bestätigt worden, dass es bei VW keine Hinweise darauf gebe. Doch die Kritik reiße nicht ab, die Politik fordere den Rückzug der Wolfsburger. Doch wie hart würde dieser den Konzern treffen?Der Reihe nach: Der chinesischen Staatsführung werde vorgeworfen, in Xinjiang Angehörige der Uiguren - einer muslimischen Minderheit in China - gegen ihren Willen in Umerziehungslager gesteckt, zum Teil gefoltert und zu Zwangsarbeit gezwungen zu haben. Die Regierung bestreite dies. Auch das VW-Werk sei von den Vorwürfen nicht verschont geblieben. Im Sommer habe VW daher eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die die Vorwürfe entkräftet habe.Doch die Unabhängigkeit der Untersuchung werde von Kritikern - auch VW-intern und von Mitarbeitern des Prüfungskonzerns - angezweifelt. Der Druck auf den Autobauer verschärfe sich nun zudem, nachdem der Chemie-Riese BASF am Freitag angekündigt habe, sich von seinen Joint-Ventures in der Region zu trennen. Zahlreiche Politiker - allen voran von den Regierungsparteien - würden das nun erneut und verstärkt auch von VW fordern.Sollte VW den Forderungen nachkommen und sich von dem Werk in Urumqi trennen, wären die Auswirkungen wohl zu vernachlässigen. Lediglich knapp 200 Menschen beschäftige der Autobauer laut älteren Angaben dort. Die wirtschaftliche Bedeutung sei eher gering, derzeit würden nur Fahrzeuge aus anderen Fabriken für die Auslieferung vorbereitet. Ein Manager habe anonym erklärt, dass VW dort kein Geld verdiene.Warum würden die Wolfsburger also an dem Standort festhalten? Das dürfte unter anderem mit dem Verhältnis zur chinesischen Regierung zu erklären sein. China sei für VW der wichtigste Absatzmarkt. Der ehemalige VW-Boss Martin Winterkorn habe damals im engen Kreis erklärt, dass VW den Standort nur auf Wunsch der Regierung in Peking eröffnet habe."Der Aktionär" rät aber weiterhin zum Kauf der Vorzüge, so Julian Weber. Das Chartbild habe sich zuletzt deutlich aufgehellt, die Erwartungshaltung gegenüber dem VW-Konzern sei auf dem aktuellen Niveau nach wie vor sehr niedrig. (Analyse vom 12.02.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: