Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

104,68 EUR -+0,06% (10.11.2023, 08:41)



XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

104,88 EUR +0,46% (09.11.2023, 17:35)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (10.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Volkswagen habe weiterhin mit Problemen zu kämpfen, was die Teileversorgung angehe. Dementsprechend komme es erneut zu Produktionssenkungen. Betroffen się diesmal die E-Auto-Fabrik von Volkswagen in Zwickau. Für drei Wochen solle dort die Fertigungslinie fü den ID.4, ID.5 sowie zwei Modelle von Audi ruhen.In der E-Auto-Fabrik von Volkswagen in Zwickau werde erneut ein Teil der Produktion heruntergefahren. Grund seien fehlende Motoren, habe ein Unternehmenssprecher auf Anfrage gesagt. Die würden aus dem Werk in Kassel bezogen. Aktuell würden dort aber wegen Störungen der Lieferkette weniger der benötigten Elektromotoren produziert, habe es geheißen. Volkswagen wolle den Hochlauf des Modells ID.7 in Emden absichern, sodass die Motoren bevorzugt dorthin geliefert würden - zum Nachsehen des Standorts Zwickau.VW habe erst im Oktober die Produktion von Elektroautos in Sachsen zwei Wochen lang gedrosselt. Begründet worden sei der Schritt damals mit der schwächelnden Nachfrage. Die neuerliche Produktionspause sollte am Donnerstag mit der Spätschicht beginnen. Dann ruhe für rund drei Wochen die Fertigungslinie für den ID.4, ID.5 sowie zwei Modelle von Audi. Die Produktion des ID.3 und des Cupra Born laufe den Angaben nach weiter. Laut Unternehmen seien rund 1.500 Beschäftigte betroffen. Für sie seien unter anderem Weiterbildungsmaßnahmen geplant. Über den Schritt habe zuvor die "Freie Presse" berichtet.Die Aktie von Volkswagen stehe seit Monaten unter Druck. Auch wenn die Aktie seit ihrem Tief im Oktober bei 97,83 Euro etwas habe zulegen können, sei das Papier doch weiter klar angeschlagen. Die VW-Aktie liefere nach wie vor sowohl fundamental als auch charttechnisch wenig Kaufargumente. Anleger sollten eine klare Aufhellung des Chartbilds abwarten. Ein erster wichtiger Schritt wäre hier der Sprung über die 38-Tage-Linie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 10.11.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz, Mercedes-Benz.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link