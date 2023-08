XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

116,88 EUR +0,40% (09.08.2023, 17:35)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (10.08.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Volkswagen: Weiteres Schwächesignal - ChartanalyseDie Volkswagen-Aktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 133,40 EUR vom 14. Juni in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im bisherigen Verlaufstief dieses Abwärtstrends seien am Dienstag 115,20 EUR erreicht worden. Am Vortag habe die Aktie eine Erholung starten und genau bis zum 10er-EMA im Tageschart mit dem Tageshoch bei 118,96 EUR ansteigen können. In der Folge sei die Aktie hier wieder nach unten abgeprallt und sei deutlich tiefer, mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten bei 117,08 EUR aus dem Handel gegangen.Die Volkswagen-Aktie könnte die bärische Vortageskerze am heutigen Donnerstag bestätigen und im weiteren Kursverlauf die Unterstützung um 116,50 EUR nach unten durchbrechen. In diesem Fall würde ein weiteres Schwächesignal generiert und ein Rücklauf bis zur Unterstützung um 115,00/115,10 EUR wahrscheinlich werden. Vorbörslich notiere das Papier aktuell im Bereich 117,20 EUR, aber solange der 10er-EMA nicht mehr überschritten werde, sei mit eher weiter fallenden Kursen bei dem Papier von Volkswagen zu rechnen. (Analyse vom 10.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:117,18 EUR +0,02% (10.08.2023, 08:48)