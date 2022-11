Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

140,84 EUR -0,51% (21.11.2022, 10:39)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

140,48 EUR -0,97% (21.11.2022, 10:25)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (21.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Im Juli habe der DAX-Konzern seine Batterietochter unter dem Namen PowerCo ausgegliedert. Für das Unternehmen, das die Batterieaktivitäten des Konzerns verantworte, suche Volkswagen schon länger nach Investoren. Nun würden die Gespräche konkreter. Hierbei könnte es sich auch um erste Schritte für ein nächstes IPO handeln.Wie Reuters unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen berichte, würden nun erste Ideen für eine Investition ausgetauscht. Hierbei ginge es vor allem darum, wie eine mögliche Transaktion strukturiert werden könne. Die Pläne befänden sich noch in einem frühen Stadium.Die Idee sei, Investoren einzubinden um abschätzen zu können, wie die Batteriesparte bei einem möglichen Teilbörsengang bewertet werden könnte, so die Insider. Vor einem potenziellen IPO wolle VW jedoch weitere Investoren hereinholen. Somit zeichne sich ein stufenweises Vorgehen ab. Ein solches Vorgehen habe VW-Finanzchef Arno Antlitz bereits in den Raum gestellt. Aufgrund des Porsche-IPOs stehe der Konzern vorerst jedoch nicht unter Druck weitere finanzielle Mittel zu beschaffen, so die Reuters-Quelle. Bis zum Börsengang könne es also noch dauern.Die Entwicklungen bei PowerCo würden zeigen, dass VW auch nach dem Porsche-IPO weitere Börsengänge plane. Zudem zeige sich einmal mehr, wie viele Marken und verborgene Werte im VW-Portfolio liegen würden und bei der VW-Bewertung nur wenig Beachtung finden würden. Weiterhin belasten jedoch die Probleme bei der Software-Tochter Cariad sowie die Entwicklung der Nachfrage, vor allem auf dem wichtigen chinesischen Markt, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: