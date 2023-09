XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (04.09.2023/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Etwas zugespitzt könnte man sagen, das VW-Bashing gehe in die nächste Runde. Auslöser für den jüngsten Kursrutsch der Aktie sei ein Analystenkommentar gewesen, der den Wolfsburgern auch in Europa eine noch stärkere Konkurrenz durch die chinesischen E-Auto-Bauer voraussage als bislang erwartet. Diese Annahme würden die Experten aber für fragwürdig halten. Zwar würden die Neulinge aus dem Reich der Mitte derzeit einen gewissen Hip-Faktor genießen. Rein qualitativ würden Testberichte den China-Fahrzeugen aber eher eine unterdurchschnittliche Qualität attestieren. Dauerhaft dürfte zudem das negative Image des von Diktatur und Protektionismus gekennzeichneten Staates einen breiten Markterfolg in den westlichen Kernmärkten verhindern, selbst bei günstigeren Kaufpreisen (die auch andere Hersteller bieten würden).Kritischer für den Markterfolg von VW im E-Segment dürfte die Überwindung der internen Probleme (Stichworte: Software und Modellpalette) und die Konkurrenz durch Tesla sein. Letztere habe VW aber zumindest in Deutschland erst kürzlich bei den Zulassungszahlen überholt. Abgesehen davon werde die Wolfsburger Kernmarke derzeit ohnehin praktisch verschenkt, denn allein die Anteile an Porsche und Audi seien schon deutlich mehr wert als der gesamte Börsenwert des VW-Konzerns (rd. 60 Mrd. Euro).Fundamental bleibt die Volkswagen-Vorzugsaktie somit ein spekulativer Value-Pick, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Mit Blick auf das negative Momentum würden sie aber einen Stop-Loss bei 90 Euro einziehen. Das Kursziel laute 250,00 Euro. (Ausgabe 31 vom 02.09.2023)